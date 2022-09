Si apre il terzo giorno di Mostra del Cinema di Venezia con il primo dei cinque film italiani in concorso: "Bones and All" di Luca Guadagnino. In concorso c’è anche "Athena" di Romain Gavras e "Un Couple" di Frederick Wiseman. Per quanto riguarda i titoli fuori concorso, oggi è il giorno di "A Compassionate Spy" di Steve James mentre nella sezione Orizzonti verrà presentato "La Syndacaliste" di Jean-Paul Salomé con Isabelle Huppert