Inizia oggi la 79esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, che avrà Rocío Muñoz Morales come madrina e Julianne Moore come presidente della giuria. A dare il via ufficiale alla kermesse cinematografica sarà la consegna del Leone d'oro alla carriera all'attrice francese Catherine Deneuve. Oggi debutta il primo film del concorso: "White Noise" di Noah Baumbach (tratto dal bestseller di Don DeLillo) con protagonista Adam Driver