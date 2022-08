Film da Leoni, su Sky il meglio dei film della Mostra del Cinema

In occasione del Festival di Venezia 2022 che si svolge dal 31 agosto al 10 settembre, Sky Cinema Due propone una programmazione composta da una selezione di premiati nelle precedenti edizioni. Appuntamento da mercoledì 31 agosto a lunedì 5 settembre Condividi

L'appuntamento in laguna con Il Festival di Venezia è imminente e il 31 agosto ufficialmente prenderà il via la 79esima edizione della Mostra del Cinema. Sky Cinema, come da tradizione, ci porterà alla scoperta dei tanti film che sono stati premiati nelle passate edizioni.

Tra i titoli in programmazione sono da segnalare: la commovente storia con uno straordinario Javier Bardem del film MARE DENTRO (Gran Premio della Giuria e Coppa Volpi 2004); la struggente pellicola di Darren Aronofsky THE WRESTLER (Leone d'oro 2008) con Mickey Rourke; la pregevole opera del compianto Kim-Ki-Duk PIETÀ (Leone d'oro 2012); il biopic di Julian Schnabel che racconta i tormenti artistici del pittore olandese, interpretato da un ottimo Willem Dafoe, VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL'ETERNITÀ (Coppa Volpi 2018); il dramma distopico di Alfonso Cuarón I FIGLI DEGLI UOMINI con Clive Owen, Julianne Moore e Michael Caine (Premio Osella per la fotografia 2006); la pellicola che vede gli immensi talenti di Joaquin Phoenix e Philip Seymour Hoffman THE MASTER di Paul Thomas Anderson (Leone d'argento per la regia e Coppa Volpi 2012 a entrambi); Phoenix torna nella genesi del nemico di Batman JOKER di Todd Phillips (Leone d'oro 2019);

E ancora l'intenso film di Pedro Almodóvar MADRES PARALELAS con Penélope Cruz (Coppa Volpi 2021); il musical di Damien Chazelle LA LA LAND con Ryan Gosling ed Emma Stone (Coppa Volpi 2016 alla Stone); e il biopic di Stephen Frears THE QUEEN - LA REGINA in cui Helen Mirren veste i panni di Elisabetta II (Coppa Volpi e Osella per la sceneggiatura 2006). Gli altri titoli sono: SOMEWHERE di Sofia Coppola (Leone d'oro 2010), QUEI BRAVI RAGAZZI di Martin Scorsese (Leone d'argento per la regia 1990), IL CLAN di Pablo Trapero (Leone d'argento per la regia 2015), IL PAPÀ DI GIOVANNA di Pupi Avati (Coppa Volpi 2008 a Silvio Orlando), PHILOMENA di Stephen Frears (Miglior sceneggiatura 2013) e IL GRANDE SOGNO di Michele Placido (Premio Marcello Mastroianni 2009 a Jasmine Trinca).