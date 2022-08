19/23

Nan Goldin è senza dubbio una delle più grandi fotografe e artiste tout-court del Novecento. Autrice di opere come The Ballad of Sexual Dependency, in cui ritrae gli amici rappresentandoli con bellezza e cruda tenerezza, Goldin è uno dei personaggi più interessanti del panorama artistico attualmente in vita. Lo pensa anche Laura Poitras che ormai dal 2019 lavorava con Nan a un documentario su di lei. Una testimonianza che ora esiste e si chiama All the Beauty and the Bloodshed