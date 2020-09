"L'immensità" di Emanuele Crialese: la protagonista sarà Penelope Cruz

Penelope Cruz ( FOTO ) sarà la protagonista del nuovo film di Emanuele Crialese . La notizia, lanciata in esclusiva dal magazine Variety , ha immediatamente conquistato i media internazionali entusiasmando il pubblico di tutto il mondo.

L’immensità: le riprese al via nel 2021

Da un lato una delle star di maggior talento nella storia della settima arte, dall’altro una delle firme registiche italiane più apprezzate a livello internazionale, i due artisti stanno per dare vita a una grande collaborazione: L’immensità è il titolo del film che vedrà la coppia unita.

La pellicola sarà il racconto della storia di una famiglia italiana degli anni ’70 in una società dominata da grandi e continui cambiamenti, queste le parole del regista: “L’immensità è la storia dell’amore simbiotico tra Clara e i suoi figli, l’ambientazione è Roma, siamo negli negli anni ’70. Un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e programmi televisivi ancora in bianco e nero, nuove conquiste sociali e vecchi modelli di famiglia”.

In seguito, Emanuele Crialese ha parlato del personaggio interpretato da Penelope Cruz: “Un archetipo che può prendere vita solamente attraverso l’incontro artistico e umano con la sensibilità di una grande attrice come Penelope Cruz”.