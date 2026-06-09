"The Miniature Wife – Un piccolo problema", da stasera su Sky e NOW

Squilibri di potere, ambizione, risentimento e dipendenza emotiva sono al centro di The Miniature Wife – Un piccolo problema, dramedy romantico e fantascientifico in dieci episodi con Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen. Una premessa surreale per raccontare un matrimonio in crisi, tra commedia e fantascienza. La serie arriva dal 9 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Una scrittrice frustrata, da sempre messa in ombra dal brillante marito scienziato, viene accidentalmente rimpicciolita. Da questa idea prende vita The Miniature Wife – Un piccolo problema, una dramedy che usa i codici della commedia e della fantascienza per esplorare le dinamiche di coppia, il bisogno di controllo e il desiderio di essere davvero visti e riconosciuti dall’altro.

Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen protagonisti Protagonisti della serie sono la candidata agli Emmy Awards Elizabeth Banks (Sorelle sbagliate) e il due volte vincitore dell’Emmy® Matthew Macfadyen (Succession). La serie è disponibile dal 9 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

La storia di Lindy e Les Littlejohn Basata sul racconto breve di Manuel Gonzalez, la serie segue Lindy e Les Littlejohn. Lei è una scrittrice Premio Pulitzer che, dopo il clamoroso successo del suo romanzo d’esordio, si ritrova bloccata in una crisi creativa che dura da 18 anni. Lui è uno scienziato ossessionato dalla gloria, sul punto di realizzare la sua più grande scoperta scientifica nel tentativo di risolvere la fame nel mondo. Anni di scontri tra ego, un cambiamento negli equilibri economici della coppia e una totale mancanza di comunicazione hanno portato il loro matrimonio sull’orlo del collasso. Quando un incidente di laboratorio riduce Lindy a soli 15 centimetri di altezza, il già fragile equilibrio di potere nel loro matrimonio esplode in una battaglia esilarante e graffiante tra orgoglio, rancore e amore. Approfondimento Arriva "The Miniature Wife - Un piccolo problema": 5 cose da sapere

Il cast Accanto a Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen nel cast ci sono anche O‑T Fagbenle (RPW), Zoe Lister‑Jones (Vivienne), Sian Clifford (Terry) e Sofia Rosinsky (Lulu). Nel cast ricorrente figurano Ronny Chieng, Aasif Mandvi, Rong Fu e Tricia Black.

Crediti della serie Creatori, showrunner e produttori esecutivi della serie sono Jennifer Ames e Steve Turner. Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen sono anche produttori esecutivi insieme a Michael Aguilar, Michael Ellenberg e Lindsey Springer.

Greg Mottola è regista dei primi e degli ultimi due episodi, nonché produttore esecutivo. Gli altri registi sono Bertie Ellwood, Fernando Frias e Miguel Arteta.

Le sceneggiature sono firmate da Jennifer Ames, Steve Turner, Marisa Wegrzyn, Vivian Barnes, Hiram Martinez, Suzanne Heathcote, Noelle Valdivia e Neda Jebelli.