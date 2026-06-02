12 serie tv da vedere a giugno, da The Bear 5 a House of Dragon 3

8/12 Cate Cameron/Prime Video

Un anno dopo l’altro - Prime Video. Ambientata nell’arco di sei anni e una settimana a Barry’s Bay - perfetta cittadina in riva al lago - la serie tv in arrivo il 10 è tratta dal romanzo bestseller di Carley Fortune Un’estate dopo l’altra. Al centro della trama, la storia romantica e nostalgica sui primi amori e sulle persone e sulle scelte che ci segnano per sempre.

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