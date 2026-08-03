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Estate 2026, i vip in vacanza in Italia, da Justin e Hailey Bieber a Selena Gomez. FOTO

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Mare cristallino, borghi storici, isole vulcaniche e ville affacciate sui laghi: anche nell'estate 2026 l'Italia si conferma il buen retiro preferito dalle star internazionali. Da Justin e Hailey Bieber, avvistati tra le coste siciliane, fino alle icone della musica e del cinema che hanno scelto il Belpaese per relax, lune di miele e feste esclusive. Ecco chi sono i vip d'oltreconfine che hanno trasformato la Penisola nella loro cartolina d'agosto

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