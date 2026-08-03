Mare cristallino, borghi storici, isole vulcaniche e ville affacciate sui laghi: anche nell'estate 2026 l'Italia si conferma il buen retiro preferito dalle star internazionali. Da Justin e Hailey Bieber, avvistati tra le coste siciliane, fino alle icone della musica e del cinema che hanno scelto il Belpaese per relax, lune di miele e feste esclusive. Ecco chi sono i vip d'oltreconfine che hanno trasformato la Penisola nella loro cartolina d'agosto