A bordo di un taxi scoperto, Sofía Vergara sfreccia per le vie dell’ isola di Capri intonando a squarciagola la canzone Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri , che è diventata presto Sera Porque Te Amo. La diva colombiana, diventata celebre grazie all’interpretazione di Gloria Delgado-Pritchett nella serie tv Modern Family, e che ha recentemente ottenuto grandi consensi per il ruolo della narcotrafficante Griselda Blanco nella miniserie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Griselda , ha condiviso su Instagram alcuni momenti dei giorni di vacanza che sta trascorrendo tra la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina. “Grazie Italia per le mie 300 torte!”, ha scritto in un altro post, dove ha pubblicato una foto in costume rosso a bordo di una barca. “Sono felicissima per tutto l’affetto che mi avete dimostrato: è stato il compleanno più bello di sempre”. L’attrice ha infatti compiuto 54 anni , che ha festeggiato al ristorante Aurora con una torta personalizzata. Tra le tappe condivise con gli oltre 35 milioni di follower, c’è anche lo storico ristorante Conca del Sogno a Massa Lubrense.

LA CARRIERA

Nata il 10 luglio 1972 a Barranquilla, in Colombia, all’età di 20 anni Sofía Vergara si è trasferita a Bogotà, dove ha lavorato come modella sia sulle passerelle, sia in televisione. Dal 1995 al 1999 ha lavorato nella trasmissione Fuera de Serie, che l’ha fatta diventare celebre in America Latina. Sempre in America Latina è stata protagonista di calendari sexy e pubblicità. Nel 2007 ha poi interpretato il ruolo di Alicia Oviedo nella versione colombiana della serie tv Desperate Housewives, intitolata Amas de Casa Desperadas. È inoltre apparsa nel dramma tv Dirty Sexy Money e ha fatto parte del cast del film Four Brothers – Quattro fratelli (2005) di John Singleton. Dal 2009 ha recitato nel ruolo di Gloria Delgado Pritchett nell’acclamata serie tv Modern Family, per il quale ha ricevuto quattro candidature ai Golden Globes come Miglior attrice non protagonista in una serie e quattro candidature agli Emmy Awards come Miglior attrice non protagonista in una serie commedia. È poi apparsa nei film I Puffi (2011) di Raja Gosnell, Capodanno a New York (2011) di Garry Marshall e I tre marmittoni (2012) di Peter e Bobby Farrelly. Nel 2012 la rivista Forbes ha inserito Vergara tra le 100 celebrità più potenti al mondo, con 19 milioni di dollari guadagnati tra il maggio 2011 e il maggio 2012. Ha occupato la prima posizione della lista di Forbes delle attrici più pagate della televisione nel 2012, posizione confermata anche nel 2013 e rimasta positiva anche nel 2014. Nel 2024 ha interpretato la criminale colombiana Griselda Blanco nella miniserie Netflix Griselda. Sul fronte della vita privata, all’età di 18 anni Vergara ha sposato il suo migliore amico, Joe González, dal quale ha avuto il figlio Manolo nel 1991. Due anni dopo, la coppia ha divorziato. Dal 2015 al 2023 è stata invece sposata con l’attore statunitense Joe Manganiello, che ha recitato in film come Spider-Man (2002) di Sam Raimi e Magic Mike (2012) di Steven Soderbergh.