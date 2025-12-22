Ricchi e Poveri, la caduta di Angelo e Angela a Domenica In. VIDEO

Ospiti del salotto di Maria Venier, Angelo e Angela sono rovinosamente caduti a terra, a causa di un piccolo gradino di cui non si sono accorti

Durante la puntata di Domenica In andata in onda il 21 dicembre 2025, i Ricchi e Poveri sono stati protagonisti di un fuori programma inatteso che ha fatto rapidamente il giro del web. Appena annunciati da Mara Venier come ospiti in studio, Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono inciampati su un piccolo gradino all’ingresso, finendo entrambi a terra davanti alle telecamere e al pubblico presente.

La caduta

Quando Angelo e Angela, alias i Ricchi e Poveri, sono caduti, Mara Venier si è avvicinata per sincerarsi delle loro condizioni. Brambati ha ammesso di avere un po’ male al mento, mentre Sotgiu ha cercato di sdrammatizzare l’accaduto definendo la caduta “un volo meraviglioso”.

Poi, i Ricchi e Poveri hanno ripetuto l’ingresso in studio, questa volta senza inciampi. La vena ironica del duo ha contribuito a trasformare l’incidente in un momento leggero e divertente: la cantante ha scherzato cantando “mamma che botta”, frase che è subito diventata uno dei commenti principali sui social. Nonché oggetto di numerosi meme.

"Ahi che botta! Ma siamo ancora più felici di augurarvi Buone Feste. Guardate il video al link in bio, lì voliamo e non inciampiamo", hanno poi scherzato loro stessi su Instagram, postando un reel ironico in stile "cartoon".