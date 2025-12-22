Ricchi e Poveri, la caduta di Angelo e Angela a Domenica In. VIDEO

Ospiti del salotto di Maria Venier, Angelo e Angela sono rovinosamente caduti a terra, a causa di un piccolo gradino di cui non si sono accorti
Durante la puntata di Domenica In andata in onda il 21 dicembre 2025, i Ricchi e Poveri sono stati protagonisti di un fuori programma inatteso che ha fatto rapidamente il giro del web. Appena annunciati da Mara Venier come ospiti in studio, Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono inciampati su un piccolo gradino all’ingresso, finendo entrambi a terra davanti alle telecamere e al pubblico presente.
La caduta
Quando Angelo e Angela, alias i Ricchi e Poveri, sono caduti, Mara Venier si è avvicinata per sincerarsi delle loro condizioni. Brambati ha ammesso di avere un po’ male al mento, mentre Sotgiu ha cercato di sdrammatizzare l’accaduto definendo la caduta “un volo meraviglioso”.
Poi, i Ricchi e Poveri hanno ripetuto l’ingresso in studio, questa volta senza inciampi. La vena ironica del duo ha contribuito a trasformare l’incidente in un momento leggero e divertente: la cantante ha scherzato cantando “mamma che botta”, frase che è subito diventata uno dei commenti principali sui social. Nonché oggetto di numerosi meme.
"Ahi che botta! Ma siamo ancora più felici di augurarvi Buone Feste. Guardate il video al link in bio, lì voliamo e non inciampiamo", hanno poi scherzato loro stessi su Instagram, postando un reel ironico in stile "cartoon".
L'ironia come filo conduttore
"Ma ti ha tirato lui, è cascato e ti ha trascinata? Scusate se rido, mandiamo un filmato. Facciamo come non detto, rifacciamo l’ingresso sennò rimane nella storia solo questo”, ha detto Mara Venier dopo la caduta. Nonostante il capitombolo iniziale, l'intervista ai Ricchi e Poveri è proseguita (quasi) senza intoppi. Anche se Angela è scivolata persino dallo sgabello su cui era seduta. E aveva il ghiaccio.
Del resto, l’ironia è da sempre una delle chiavi del successo e del fascino dei Ricchi e Poveri. Non solo è presente negli arrangiamenti leggeri dei loro brani, ma si riflette anche sulla loro identità e sul modo in cui si presentano al pubblico. Il nome stesso del gruppo nasce da una battuta di Franco Califano che, quando erano due giovani pieni di talento ma senza un soldo, li definì “ricchi di spirito e poveri di tasca”. Questo modo di guardare a loro stessi con autoironia, ha attraversato tutta la carriera dei Ricchi e Poveri: nelle loro esibizioni e nei video più recenti, come quello del singolo Aria, emerge nella leggerezza con cui affrontano situazioni buffe o momenti coreografici divertenti, trasformando anche la goffaggine in un elemento di charme. Un approccio sincero alla vita e alla musica, questo, che ha reso il gruppo non solo un simbolo della canzone italiana, ma anche un fenomeno capace di connettersi con più generazioni senza prendersi mai troppo sul serio.