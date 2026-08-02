L'attore Vincent Pastore è morto all'età di ottant'anni nel suo appartamento del Bronx. A scoprire il decesso è stato un vicino, preoccupato per non aver avuto sue notizie da tre giorni. Al momento le circostanze della morte non sono ancora chiare. Conosciuto soprattutto per il ruolo di Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero nella serie televisiva I Soprano, Pastore ha interpretato nel corso della sua carriera svariati ruoli da mafioso italoamericano in pellicole cinematografiche e produzioni televisive
L'attore ottantenne Vincent Pastore è stato trovato privo di vita all'interno del suo appartamento situato nel Bronx. La notizia è stata riportata inizialmente dalla testata Deadline. L'allarme è scattato quando un vicino, non avendo sue notizie da tre giorni, ha deciso di verificare la sua situazione scoprendo il decesso. Le autorità non hanno ancora reso note le cause e le circostanze della morte.
Gli esordi e la carriera cinematografica
Nato a New York il 14 luglio 1946 e cresciuto nel Bronx in una famiglia italoamericana, Pastore ha servito nella Marina degli Stati Uniti, studiato alla Pace University e lavorato come gestore di locali notturni e autista di limousine prima di dedicarsi alla recitazione. L'esordio sul grande schermo è avvenuto alla fine degli anni Ottanta, seguito da piccoli ruoli in classici del cinema gangsteristico come Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese e Carlito's Way di Brian De Palma. Nel corso della sua carriera ha preso parte a circa duecento produzioni tra cinema e televisione, tra cui Gotti, Mickey occhi blu, Hurricane - Il grido dell'innocenza, Revolver e Cose nostre - Malavita.
Il successo con I Soprano
La consacrazione internazionale è arrivata nel 1999 con il ruolo di Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero nella serie I Soprano, ideata da David Chase. Nel celebre show ha interpretato l'amico e uomo di fiducia del boss Tony Soprano, impersonato da James Gandolfini, diventato informatore dell'Fbi e successivamente ucciso in una delle sequenze più iconiche della televisione. Pur essendo uscito di scena nel finale della seconda stagione, il personaggio è comparso in seguito in flashback e sequenze oniriche. Parallelamente alla carriera di attore, negli anni Duemila ha partecipato a reality show come Dancing with the Stars e Celebrity Apprentice, ha recitato a Broadway e ha condotto un programma radiofonico su SiriusXM.
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