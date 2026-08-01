Salmo mostra la cicatrice sul volto: "Cancro della pelle"

Il cantante ha pubblicato un video su TikTok per mostrare ai fan la cicatrice sul volto lasciata dall'asportazione chirurgica di un carcinoma basocellulare, un tumore della pelle. Nel filmato l'artista ha raccontato l'intervento e ha criticato le teorie circolate online sulla correlazione tra tumori cutanei, cibo e creme solari. Il post ha generato immediate reazioni di supporto da parte dei sostenitori, mentre l'artista non ha aggiunto ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute

Il rapper Salmo ha condiviso un video sulla piattaforma TikTok in cui ha mostrato senza filtri una cicatrice sul volto, vicino alle tempie, spiegando di essersi sottoposto all'asportazione chirurgica di un carcinoma basocellulare. L'artista ha raccontato l'intervento e ha espresso il proprio sfogo criticando alcuni contenuti apparsi online che attribuivano i tumori della pelle al cibo o all'uso delle creme solari. Subito dopo la pubblicazione del filmato, i fan hanno inondato i canali social dell'artista con messaggi di vicinanza e supporto. Al momento non sono state diffuse ulteriori dichiarazioni ufficiali o bollettini medici sulle condizioni di salute del cantante.

L'esperienza e la sensibilizzazione di Hugh Jackman

Sono tanti i vip che nel corso del tempo hanno parlato apertamente del carcinoma basocellulare, proprio con lo scopo di sensibilizzare alla prevenzione. A fare in parte da apripista sul tema era stato Hugh Jackman, che ha ricevuto la prima diagnosi nel 2013, quando l’ex moglie lo convinse a far controllare un piccolo segno sul naso rivelatosi poi un tumore della pelle. Da allora ha dovuto sottoporsi a numerosi interventi negli anni – arrivando, stando alle sue dichiarazioni, a sei operazioni nel corso del tempo – e proprio il naso è stato più volte oggetto di recidive, come accade oggi a Salmo, solo in un punto diverso del volto. Ed è stato lo stesso Jackman a trasformare la propria esperienza in una battaglia di sensibilizzazione: da qui il suo invito, ripetuto a piene mani, a non sottovalutare alcun segnale e, soprattutto, a sottoporsi con regolarità ai controlli. Nei suoi video, Jackman aveva fatto anche un appello sentito, rivolto ai suoi fan in tutto il mondo, per non abbassare mai la guardia sulla propria salute: “Tra tutti i tipi di cancro alla pelle è il meno pericoloso. Tuttavia colgo questa occasione per ricordarvi che l’estate sta arrivando e per favore utilizzate le protezioni solari”.