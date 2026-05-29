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Gabry Ponte e Salmo, è uscita la collaborazione Tik Tak

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Gabry Ponte è stato il primo DJ headliner a esibirsi nella Scala del Calcio. Sabato 27 giugno l’iconico DJ sarà protagonista di un nuovo appuntamento: San Siro Dance 2026. Attese decine di migliaia di persone

Gabry Ponte (FOTO) e Salmo hanno pubblicato la collaborazione Tik Tak. La canzone mescola il sound magnetico del DJ con lo stile inconfondibile del rapper. I due artisti hanno lanciato anche il videoclip della canzone ottenendo migliaia di visualizzazioni su YouTube in poche ore.

gabry ponte e salmo, è uscito il singolo tik tak

Dopo il grande successo del 2025, sabato 27 giugno Gabry Ponte tornerà a esibirsi nella Scala del calcio per il grande appuntamento San Siro Dance 2026. In attesa dello spettacolo da decine di migliaia di presenze, il DJ ha lanciato il brano Tik Tak in collaborazione con uno dei protagonisti assoluti della scena musicale: Salmo. La produzione del DJ incontra la voce del rapper. Il brano si candida a tormentone dell'estate.

 

Ecco il testo di Tik Tak di Gabry Ponte e Salmo:

 

Noi siamo pronti dimmi dove sei
Resa dei conti tra le fiamme come lei
Conto i secondi guardo sul display
Guerra dei mondi S.O.S. May Day

Sì fra, Salmo dalla Cripta
Retrovisore il mondo esplode la mia auto drifta
Nissan, mi sa qui la storia è scritta
Il tempo sta finendo senti
Tik Tik Tik Tak

Tik Tik Tik Tik Tik Tak
Tik Tik Tik tak

Tik Tak il tempo corre Tik Tak
Qui la terra brucia sembra che balliamo il tip tap
Bismark carne per le big pharm
Sangue sulle strade agente 47 Hitman

Si fra, Salmo dalla Cripta
Retrovisore il mondo esplode la mia auto drifta
Nissan, mi sa qui la storia è scritta
Il tempo sta finendo senti
Tik Tik Tik Tak
Tik Tik Tik Tik Tik Tak

Noi siamo pronti dimmi dove sei
Resa dei conti tra le fiamme come lei
Conto i secondi guardo sul display
Guerra dei mondi S.O.S. May Day

Si fra, Salmo dalla Cripta
Retrovisore il mondo esplode la mia auto drifta
Nissan, mi sa qui la storia è scritta
Il tempo sta finendo senti
Tik Tik Tik Tak
Il tempo sta finendo senti
Tik Tik Tik Tak
Tik Tik Tik Tak

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Nel 2025 Gabry Ponte è divenuto il primo DJ a esibirsi da headliner nello stadio milanese raccontando sul suo profilo Instagram da oltre 800.000 follower: “Sono partito con una piccola console sgangherata, da bambino, in una stanza che sembrava già troppo grande per i miei sogni. Poi sono cresciuto. E quei sogni, invece di sparire, sono cresciuti con me. Ma non sono mai stato da solo. C’eravate sempre voi. In ogni canzone, in ogni serata, e avete creduto in me anche quando facevo fatica a farlo da solo. Ed è per questo che questo evento a San Siro non era solo mio. Era nostro. 56.000 cuori, un solo battito. Un’emozione che non dimenticherò mai. Grazie per aver trasformato il sogno di un bambino in una delle notti più incredibili della mia vita”. Tra i suoi successi più recenti ricordiamo Thunder con Lum!x e Prezioso, Che ne sanno i 2000 con Danti e Tutta l’Italia, presentato in gara alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest in rappresentanza di San Marino.

 

Salmo è tra i rapper più amati della scena nazionale, ricordiamo gli album Hellvisback e Playlist. Per quanto riguarda i brani, citiamo 1984, 90min e Kumite. Spazio anche a numerose collaborazioni: da La canzone nostra con Mace e Blanco a Banda Kawasaki con Achille Lauro (FOTO) e Gemitaiz

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