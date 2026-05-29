Gabry Ponte e Salmo, è uscita la collaborazione Tik Tak

Gabry Ponte ( FOTO ) e Salmo hanno pubblicato la collaborazione Tik Tak. La canzone mescola il sound magnetico del DJ con lo stile inconfondibile del rapper. I due artisti hanno lanciato anche il videoclip della canzone ottenendo migliaia di visualizzazioni su YouTube in poche ore.

Si fra, Salmo dalla Cripta Retrovisore il mondo esplode la mia auto drifta Nissan, mi sa qui la storia è scritta Il tempo sta finendo senti Tik Tik Tik Tak Il tempo sta finendo senti Tik Tik Tik Tak Tik Tik Tik Tak

Nel 2025 Gabry Ponte è divenuto il primo DJ a esibirsi da headliner nello stadio milanese raccontando sul suo profilo Instagram da oltre 800.000 follower: “Sono partito con una piccola console sgangherata, da bambino, in una stanza che sembrava già troppo grande per i miei sogni. Poi sono cresciuto. E quei sogni, invece di sparire, sono cresciuti con me. Ma non sono mai stato da solo. C’eravate sempre voi. In ogni canzone, in ogni serata, e avete creduto in me anche quando facevo fatica a farlo da solo. Ed è per questo che questo evento a San Siro non era solo mio. Era nostro. 56.000 cuori, un solo battito. Un’emozione che non dimenticherò mai. Grazie per aver trasformato il sogno di un bambino in una delle notti più incredibili della mia vita”. Tra i suoi successi più recenti ricordiamo Thunder con Lum!x e Prezioso, Che ne sanno i 2000 con Danti e Tutta l’Italia, presentato in gara alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest in rappresentanza di San Marino.

Salmo è tra i rapper più amati della scena nazionale, ricordiamo gli album Hellvisback e Playlist. Per quanto riguarda i brani, citiamo 1984, 90min e Kumite. Spazio anche a numerose collaborazioni: da La canzone nostra con Mace e Blanco a Banda Kawasaki con Achille Lauro (FOTO) e Gemitaiz