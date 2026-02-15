Milano Cortina, finale all’Arena di Verona con lo show di Gabry Ponte

Il dj è stato scelto per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, prevista domenica 22 febbraio all'Arena di Verona. L'artista, icona della dance con 6 miliardi di stream, curerà una performance basata sul tema "Beauty in Action". Lo show, prodotto con Filmmaster, unirà musica e tecnologia per celebrare la fine della manifestazione
Domenica 22 febbraio l’Arena di Verona diventerà il palcoscenico dell’ultimo atto delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina (LO SPECIALE). A guidare il ritmo della serata ci sarà Gabry Ponte, dj torinese conosciuto a livello globale per i suoi successi e per una carriera costellata anche da nomination ai Grammy. La sua esibizione è stata ideata per fondersi con il concept “Beauty in Action”: un’idea di bellezza dinamica, capace di trasformare suoni, luci ed emozioni in un’unica esperienza condivisa.
La produzione dello show
La cerimonia nasce dalla collaborazione con Filmmaster e combina musica, immagini e performance dal vivo in un racconto scenico che vuole essere immersivo e celebrativo. Per Gabry Ponte si tratta di un nuovo traguardo importante, dopo il sold-out di San Siro nel 2025. Il suo percorso artistico vanta già 3 dischi di Diamante, 50 di Platino e 29 d’Oro.
Il contesto dei Giochi
L’evento all’Arena di Verona segnerà il passaggio di testimone verso la prossima edizione dei Giochi Olimpici invernali. Il celebre anfiteatro romano è stato scelto come luogo simbolico per ospitare il protocollo di chiusura e le ultime celebrazioni artistiche della manifestazione che, nelle settimane precedenti, ha unito Milano e Cortina d’Ampezzo sotto il segno dello sport.
©Getty
Chi è Gabry Ponte, che rappresenta San Marino all'Eurovision
Non è, Lucio Corsi, l'unico cantante italiano in gara all'Eurovision Song Contest 2025. Se la sua 'Volevo essere un duro' rappresenta l'Italia, 'Tutta l'Italia' di Gabry Ponte gareggia per San Marino. Ripercorriamo dunque la carriera del dj classe 1973, diventato celebre nel mondo come membro degli Eiffel 65