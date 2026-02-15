Milano Cortina, finale all’Arena di Verona con lo show di Gabry Ponte

Il dj è stato scelto per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, prevista domenica 22 febbraio all'Arena di Verona. L'artista, icona della dance con 6 miliardi di stream, curerà una performance basata sul tema "Beauty in Action". Lo show, prodotto con Filmmaster, unirà musica e tecnologia per celebrare la fine della manifestazione

Domenica 22 febbraio l’Arena di Verona diventerà il palcoscenico dell’ultimo atto delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina (LO SPECIALE). A guidare il ritmo della serata ci sarà Gabry Ponte, dj torinese conosciuto a livello globale per i suoi successi e per una carriera costellata anche da nomination ai Grammy. La sua esibizione è stata ideata per fondersi con il concept “Beauty in Action”: un’idea di bellezza dinamica, capace di trasformare suoni, luci ed emozioni in un’unica esperienza condivisa.

La produzione dello show La cerimonia nasce dalla collaborazione con Filmmaster e combina musica, immagini e performance dal vivo in un racconto scenico che vuole essere immersivo e celebrativo. Per Gabry Ponte si tratta di un nuovo traguardo importante, dopo il sold-out di San Siro nel 2025. Il suo percorso artistico vanta già 3 dischi di Diamante, 50 di Platino e 29 d’Oro.