L'artista è intervenuta via Instagram sulla vicenda della "famiglia nel bosco", pubblicando uno scatto d'archivio con Al Bano e i loro quattro figli. L'artista ha paragonato la propria esperienza passata a quella del nucleo familiare attualmente al centro della cronaca, criticando duramente la decisione di separare la madre dai figli

Attraverso il proprio profilo Instagram, Romina Power ha condiviso una fotografia storica che la ritrae insieme all'ex marito Al Bano Carrisi e ai loro figli piccoli in un prato. A corredo dell'immagine, l'artista ha definito il suo nucleo originario come "l'altra famiglia del bosco", tracciando un parallelo con la vicenda dei genitori che vivevano in isolamento in un bosco nell'Appennino tosco-emiliano. Power ha dichiarato che, negli anni '60, lei e Al Bano conducevano uno stile di vita simile, pur proseguendo l'attività musicale.

L'attacco alle autorità e l'appello politico L'artista ha espresso una ferma condanna verso i provvedimenti che hanno portato alla separazione dei figli dalla madre, affermando che se fosse accaduto a lei avrebbe reagito "come una tigre". Power ha sostenuto che in altri Paesi europei, come Grecia, Portogallo o Spagna, l'esito della vicenda sarebbe stato differente. Il post si conclude con un appello alle istituzioni: "Spero che Giorgia Meloni possa intervenire per proteggere questa famiglia", si legge nel testo, che include anche un tag al profilo ufficiale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Approfondimento Famiglia nel bosco, la relazione dei servizi sociali sui bimbi