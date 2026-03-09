La serie tv Scarpetta, tratta dai romanzi bestseller di Patricia Cornwell e con Nicole Kidman nel ruolo della protagonista, la dottoressa Kay Scarpetta, uscirà l’11 marzo su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). In un’intervista al quotidiano La Repubblica, la scrittrice, che alla fine degli anni Ottanta aveva attinto dall’esperienza come analista informatica presso l’Istituto di Medicina Legale della Virginia (dove la stessa Kay Scarpetta svolge il mestiere di patologa forense alle prese con omicidi e serial killer), ha rivendicato le origini italiane della protagonista della saga (che conta 29 titoli in 35 anni e oltre 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo): “Amo la cultura italiana. Quando ho creato Scarpetta, dovevo decidere le sue origini. Io sono mezza tedesca, ma volevo un’identità che portasse gioia e benessere quando lei fosse stata fuori dall’obitorio, pensavo spagnola o italiana. Volevo che a casa avesse un orto di erbe aromatiche, che cucinasse cose buonissime, che si bevesse un buon bicchiere di vino rosso e ascoltasse buona musica. Mi sono detta: deve essere italiana”. Ha proseguito: “È dal 1989 che qualcuno prova a portarla sul grande schermo. Uno studio dietro l’altro ha acquisito i diritti e li ha fatti scadere, molte attrici sono state prese in considerazione. Credo che semplicemente le stelle non fossero allineate”. Decisiva la collaborazione di Jamie Lee Curtis, non solo produttrice della serie tv, ma anche volto di Dorothy Farinelli, la sorella della protagonista. “Jamie Lee è una forza della natura ed è mia amica. Cinque anni fa mi ha chiesto a che punto eravamo con l’adattamento dei miei romanzi. Le ho risposto che non eravamo da nessuna parte e lei mi ha detto: “Ora ci pensiamo noi””. L’attrice e produttrice ha quindi coinvolto la showrunner Liz Sarnoff e il resto del cast, che include Bobby Cannavale nel ruolo del detective Pete Marino, Simon Baker nel ruolo del profiler dell’FBI Benton Wesley, Ariana DeBose nel ruolo della figlia di Dorothy e nipote di Kay, l’esperta di tecnologia Lucy Farinelli-Watson, e ancora Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale e Hunter Parrish nel ruolo delle versioni più giovani dei personaggi.