Scarpetta, dai libri bestseller di Patricia Cornwell alla serie tv con Nicole KidmanSerie TV
Dall’universo letterario al piccolo schermo: dall’11 marzo Prime Video propone Scarpetta, la serie televisiva tratta dall’omonima saga di romanzi. Protagonista è l’anatomopatologa messa a titolo, Kay Scarpetta, interpretata da Kidman in un adattamento che intreccia suspense, indagini forensi e drammi personali
L'ormai mitico personaggio di Kay Scarpetta approda su Prime Video: dai bestseller di Patricia Cornwell, arriverà tra pochissimo la nuova serie televisiva intitolata Scarpetta con protagonista Nicole Kidman.
Dall’11 marzo 2026 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), la serie tv già da tempo è ammantata da un’attesa che ha catturato il pubblico.
Già lo scorso novembre erano trapelate le prime immagini di Nicole Kidman nel ruolo principale, suscitando interesse non solo tra i lettori della saga, ma anche tra chi ancora non conosceva il personaggio. Kay Scarpetta è un medico legale che affronta crimini complessi e intricati, combinando abilità scientifiche e intuito investigativo, e la serie promette di esplorare tanto la sfera professionale quanto quella privata della protagonista.
Dietro le quinte della produzione
Scarpetta nasce dalla collaborazione tra Amazon MGM Studios, Blumhouse Television, Blossom Films, Comet Pictures e P&S Projects.
Liz Sarnoff, showrunner e produttrice esecutiva, ha curato sviluppo e sceneggiatura. La prima stagione si compone di otto episodi, concepiti per seguire le indagini di Scarpetta e il suo incessante impegno a portare giustizia alle vittime e alle loro famiglie. La narrazione si addentra nelle procedure forensi e negli aspetti psicologici dei crimini, senza trascurare le dinamiche familiari della protagonista.
Accanto a Nicole Kidman recitano Jamie Lee Curtis nel ruolo della sorella di Scarpetta, Bobby Cannavale come detective Pete Marino, Simon Baker nelle vesti del profiler dell’FBI Benton Wesley e Ariana DeBose nel ruolo della nipote di Kay. Completano il cast principale Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale e Hunter Parrish, formando un ensemble in grado di restituire intensità e complessità emotiva.
Approfondimento
Scarpetta, il trailer della serie tv crime di Prime Video
Focus sulla serie tv
La serie tv Scarpetta racconta un caso che minaccia di segnare per sempre la carriera della protagonista: Kay Scarpetta deve affrontare un serial killer, mentre il passato si intreccia con il presente, rivelando segreti e conflitti personali. La narrazione si muove tra tensione investigativa e introspezione dei personaggi, combinando procedural forense e approfondimento psicologico.
La regia e la sceneggiatura puntano a ricreare fedelmente l’atmosfera dei romanzi, con ambientazioni realistiche e tecnologie di laboratorio all’avanguardia. Il progetto, sviluppato da Liz Sarnoff, ha l’obiettivo di offrire una visione completa del mondo di Scarpetta, dai casi criminali fino ai legami familiari più delicati, e rappresenta un adattamento ambizioso che unisce thriller e drama in una struttura seriale di otto episodi.
Approfondimento
Scarpetta, Nicole Kidman nelle prime foto della serie tv Prime Video
Trama: il passato che ritorna
La vicenda di Scarpetta si concentra su un caso irrisolto che risale a ventotto anni prima e che ora rischia di compromettere la carriera della protagonista.
Mentre cerca di smascherare un serial killer, Kay Scarpetta deve confrontarsi con il proprio passato, intrecciando le indagini con questioni personali e familiari, in particolare con la sorella. La serie televisiva di Prime Video promette così di combinare tensione narrativa e introspezione, offrendo uno sguardo completo sul mondo dell’investigatrice.
Approfondimento
Scarpetta, Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis nella serie tv Prime Video
I romanzi che hanno ispirato la serie
Il personaggio di Kay Scarpetta, nato dalla penna di Patricia Cornwell, debutta in Italia nel 1994 con Postmortem (in Italia edito da Mondadori), ora disponibile anche in una nuova veste grafica.
In quasi trent’anni sono stati pubblicati più di venti romanzi con la celebre e amatissima protagonista, confermando Patricia Cornwell come una delle scrittrici di thriller e gialli più amate dai lettori contemporanei.
Nata a Miami nel 1956, Cornwell si è distinta fin dall’esordio per l’attenzione ai dettagli scientifici e psicologici, conquistando il pubblico con storie intricate e avvincenti.
Tra i titoli di rilievo si ricordano Causa di morte (1998, traduzione di Anna Rusconi), in cui Scarpetta indaga sulla morte di un giornalista legata a un vecchio arsenale della Marina a Richmond, città della Virginia che fa da sfondo a molte vicende. In Predatore (2005, traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani), Scarpetta, trasferitasi a Miami, cerca un serial killer con l’aiuto della nipote Lucy, già entrata nelle forze dell’ordine.
Le pubblicazioni più recenti confermano l’energia del personaggio: in Taglio letale (2025, traduzione di Sara Crimi e Laura Tasso) Scarpetta affronta nuovi casi di cronaca nera, tra cui lo Squartatore Fantasma. Nonostante gli anni, l’anatomopatologa resta protagonista di situazioni ad alto rischio, continuando a catturare l’interesse dei lettori.
Approfondimento
Nicole Kidman e Keith Urban formalizzano il divorzio
Nuove edizioni dei romanzi per l’arrivo della serie tv
In occasione della messa in onda della serie tv Scarpetta, Oscar Mondadori ha lanciato nuove edizioni di alcuni romanzi storici della saga, tra cui Postmortem e Identità sconosciuta, offrendo ai fan la possibilità di rileggere i classici con una grafica aggiornata e consentendo al pubblico televisivo di scoprire o riscoprire l’universo di Kay Scarpetta in una forma completamente nuova.
Approfondimento
Cannes 2025, Nicole Kidman riceve il premio Woman in Motion 2025. FOTO
©Webphoto
Nicole Kidman compie 55 anni: i suoi ruoli più belli al cinema. FOTO
La star è nata a Honolulu il 20 giugno del 1967 da genitori australiani. Considerata una delle attrici migliori di Hollywood, ha iniziato a recitare da giovanissima e ha collezionato ruoli molto diversi tra loro. Nella sua carriera ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui un premio Oscar e sei Golden Globe. Ecco alcune delle sue interpretazioni migliori