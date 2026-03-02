Dall’universo letterario al piccolo schermo: dall’11 marzo Prime Video propone Scarpetta, la serie televisiva tratta dall’omonima saga di romanzi. Protagonista è l’anatomopatologa messa a titolo, Kay Scarpetta, interpretata da Kidman in un adattamento che intreccia suspense, indagini forensi e drammi personali

Già lo scorso novembre erano trapelate le prime immagini di Nicole Kidman nel ruolo principale, suscitando interesse non solo tra i lettori della saga, ma anche tra chi ancora non conosceva il personaggio. Kay Scarpetta è un medico legale che affronta crimini complessi e intricati, combinando abilità scientifiche e intuito investigativo, e la serie promette di esplorare tanto la sfera professionale quanto quella privata della protagonista.

Dall’11 marzo 2026 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), la serie tv già da tempo è ammantata da un’attesa che ha catturato il pubblico.

Dietro le quinte della produzione

Scarpetta nasce dalla collaborazione tra Amazon MGM Studios, Blumhouse Television, Blossom Films, Comet Pictures e P&S Projects.

Liz Sarnoff, showrunner e produttrice esecutiva, ha curato sviluppo e sceneggiatura. La prima stagione si compone di otto episodi, concepiti per seguire le indagini di Scarpetta e il suo incessante impegno a portare giustizia alle vittime e alle loro famiglie. La narrazione si addentra nelle procedure forensi e negli aspetti psicologici dei crimini, senza trascurare le dinamiche familiari della protagonista.

Accanto a Nicole Kidman recitano Jamie Lee Curtis nel ruolo della sorella di Scarpetta, Bobby Cannavale come detective Pete Marino, Simon Baker nelle vesti del profiler dell’FBI Benton Wesley e Ariana DeBose nel ruolo della nipote di Kay. Completano il cast principale Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale e Hunter Parrish, formando un ensemble in grado di restituire intensità e complessità emotiva.