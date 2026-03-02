Alberto Angela regalerà al pubblico una sfida tecnica mai tentata prima in tv: due ore e venti minuti girati in un unico, lunghissimo piano sequenza, senza montaggio, senza tagli e senza ricorrere a una seconda camera

Lunedì 2 marzo, su Rai 1, Ulisse, il piacere della scoperta va in onda con uno speciale dal titolo Versailles in piano sequenza: una visita guidata e un'immersione continua nella Reggia più celebre d'Europa.

Alberto Angela condurrà il pubblico attraverso una sfida tecnica mai tentata prima in televisione, con due ore e venti minuti girati in un unico, lunghissimo piano sequenza, senza montaggio, senza tagli e senza ricorrere a una seconda camera.

Una sfida tecnica senza precedenti

La telecamera segue ininterrottamente Alberto Angela attraverso sale sfarzose come la Galleria degli Specchi, ambienti privati solitamente chiusi al pubblico, passaggi segreti, scale nascoste e spazi riservati, restituendo allo spettatore la reale percezione degli spazi, delle proporzioni e dell'architettura della reggia. Non ci sono ospiti in studio, né intervistati esterni: il format è puramente immersivo e narrato da Angela in prima persona durante il percorso, con il contributo di esperti e curatori della Reggia che supportano la narrazione con spiegazioni su luoghi e aneddoti.

Si tratta del piano sequenza più lungo mai realizzato nella storia della televisione mondiale. Una scelta non solo spettacolare, ma narrativa: camminare senza interruzioni dentro Versailles permette di comprenderne la struttura, la grandezza e la straordinaria scenografia pensata per celebrare il potere assoluto del sovrano.

Cosa racconta lo speciale

Versailles in piano sequenza non si limita a raccontare architettura e arte. Al centro del racconto c'è anche la vita quotidiana del castello: come venivano riscaldate le stanze di un palazzo tanto immenso, quali musiche accompagnavano i balli, come si svolgevano le serate tra giochi e rituali rigidissimi. Un affresco storico che restituisce Versailles non solo come monumento, ma come luogo abitato, con le sue contraddizioni tra splendore e complessità del potere.