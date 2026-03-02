Scherzi a parte 2026, conduttori e ospiti della nuova edizione

La nuova edizione di Scherzi a Parte debutta lunedì 2 marzo, in prima serata su Canale 5. Max Giusti, il conduttore, si avventurerà in monologhi scritti ad hoc, introducendo ogni scherzo e commentandone gli sviluppi insieme agli ospiti in studio. Oltre a condurre, l'attore e imitatore proporrà le sue celebri caratterizzazioni, con sketch e improvvisazioni che si intreccerano ai filmati.

Le novità

La nuova edizione di Scherzi a parte arriva a 33 anni dal debutto del format, aggiornandosi ai tempi del "second screen".

Nato nel 1992 su Italia 1, il programma ha attraversato generazioni televisive mantenendo intatta la sua sostanza: mettere alla prova le certezze dei protagonisti davanti all'imprevisto. La nuova edizione sceglie di aggiornare il racconto degli scherzi, rendendoli più costruiti dal punto di vista narrativo e più attenti al lato umano delle vittime.

Al centro di questa ripartenza c'è Max Giusti, che arriva alla prima serata Mediaset dopo l'esperienza con Caduta libera. Giusti ha descritto gli scherzi di questa edizione come "mini-film con una narrazione molto comica alla base", puntando forte sulla comicità grazie alla sua lunga esperienza da comedian. In studio il conduttore non si limiterà alla semplice presentazione: Giusti interpreterà alcune delle sue parodie più iconiche. Ad accogliere gli ospiti, di volta in volta, ci saranno dunque le sue versioni di Alessandro Borghese, Cristiano Malgioglio e Aurelio De Laurentiis, declinate in base alla vittima dello scherzo.

Le novità di questa edizione non si fermano alla conduzione. La sigla storica porta la firma dei Planet Funk, che hanno rivisitato con un sound contemporaneo lo storico jingle del programma. Un'altra novità riguarda la trasparenza sul dietro le quinte: verrà mostrato chi ha aiutato a organizzare gli scherzi, come sono nati e perché sono stati costruiti in quel modo, offrendo così anche un modo per conoscere meglio i personaggi famosi presi di mira e le loro paure.

Sul fronte delle vittime, la prima puntata prenderà di mira Gabriel Garko, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Gilles Rocca e Isobel Kinnear, ballerina scoperta dA Amici di Maria De Filippi. Proprio Kinnear affiancherà Max Giusti ogni sera nel programma preserale prima del Tg5, e la sua presenza tra le prime vittime non è casuale: è anche un modo per portare il pubblico di Caduta libera verso la prima serata.

Guardando alle puntate successive, la stagione promette di allargarsi a un cast ancora più vario. Tra le vittime delle quattro puntate in programma figurano anche Filippo Bisciglia, Rosa Chemical, Gianluigi Nuzzi e Samira Lui.