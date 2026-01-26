Gabriel Garko: "Mi sono sposato in segreto con il mio compagno"

Ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, l'attore ha sorpreso tutti: due anni fa è convolato a nozze con Giorgio, dopo un fidanzamento vissuto lontano dai riflettori

C'è stato un tempo in cui, delle relazioni di Gabriel Garko, si sapeva tutto. O quasi. Poi, negli ultimi anni, l'attore ha vissuto le sue storie lontano dai riflettori. Tanto che, la dichiarazione rilasciata a Verissimo, ha sorpreso tutti: il 2 dicembre 2024 è convolato a nozze.

Gabriel Garko su Giorgio: "Ci siamo sposati il 2 dicembre 2024"

"La mia vita pubblica è sempre stata molto pubblica perché era come una fiction, trattata allo stesso modo. Poi ho avuto altre storie che ho tenuto riservate. Le storie vere le ho tenute per me. Io ci tengo tantissimo alla privacy, non sono d'accordo nel dire sempre tutto", ha spiegato Gabriel Garko. Che, poco più di un anno fa, ha sposato il suo Giorgio.

Un matrimonio segretissimo, il loro, mai neppure immaginato dalla stampa. "Ho organizzato tutto in maniera tale che non uscisse la notizia", ha spiegato, raccontando di aver informato le famiglie del matrimonio il giorno stesso. Ma se in quel momento Garko ha voluto tener tutto per sé, e viversi le nozze nella più totale privacy e intimità, ora è giunto per lui il momento di condividerlo: "Non volevo nasconderlo ora, ho già nascosto troppo nella mia vita".

Chi è Giorgio, marito di Gabriel Garko

Fedele alla sua decisione di viversi la vita privata in privato, per l'appunto, Gabriel Garko non ha voluto parlare di Giorgio. Si è limitato a dire che è suo marito, che si sono sposati il 2 dicembre 2024, e che sono riservatissimi. Tanto che, di Giorgio, non si conosce neppure il cognome.