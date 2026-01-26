Gabriel Garko: "Mi sono sposato in segreto con il mio compagno"

Ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, l'attore ha sorpreso tutti: due anni fa è convolato a nozze con Giorgio, dopo un fidanzamento vissuto lontano dai riflettori
C'è stato un tempo in cui, delle relazioni di Gabriel Garko, si sapeva tutto. O quasi. Poi, negli ultimi anni, l'attore ha vissuto le sue storie lontano dai riflettori. Tanto che, la dichiarazione rilasciata a Verissimo, ha sorpreso tutti: il 2 dicembre 2024 è convolato a nozze.
Gabriel Garko su Giorgio: "Ci siamo sposati il 2 dicembre 2024"
"La mia vita pubblica è sempre stata molto pubblica perché era come una fiction, trattata allo stesso modo. Poi ho avuto altre storie che ho tenuto riservate. Le storie vere le ho tenute per me. Io ci tengo tantissimo alla privacy, non sono d'accordo nel dire sempre tutto", ha spiegato Gabriel Garko. Che, poco più di un anno fa, ha sposato il suo Giorgio.
Un matrimonio segretissimo, il loro, mai neppure immaginato dalla stampa. "Ho organizzato tutto in maniera tale che non uscisse la notizia", ha spiegato, raccontando di aver informato le famiglie del matrimonio il giorno stesso. Ma se in quel momento Garko ha voluto tener tutto per sé, e viversi le nozze nella più totale privacy e intimità, ora è giunto per lui il momento di condividerlo: "Non volevo nasconderlo ora, ho già nascosto troppo nella mia vita".
Chi è Giorgio, marito di Gabriel Garko
Fedele alla sua decisione di viversi la vita privata in privato, per l'appunto, Gabriel Garko non ha voluto parlare di Giorgio. Si è limitato a dire che è suo marito, che si sono sposati il 2 dicembre 2024, e che sono riservatissimi. Tanto che, di Giorgio, non si conosce neppure il cognome.
Il ritorno in tv con Colpa dei sensi
Gabriel Garko si appresta a tornare in TV con la nuova fiction Colpa dei sensi, in in prima serata su Canale 5 dal 30 30 gennaio. Con Anna Safroncik per co-protagonista, l'intenso dramma sentimentale dai toni appassionati e misteriosi, diretto da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, è composto da sei episodi trasmessi in tre prime serate.
La trama ruota attorno a Davide (Garko), che dopo anni ritorna nella città natale di Ancona per stare vicino al padre morente, accusato dell’omicidio della madre. Questo ritorno non solo riporta alla luce vecchi dissapori familiari, ma lo mette inevitabilmente faccia a faccia con Laura (Safroncik), il suo grande amore giovanile, oggi felicemente sposata con Enrico (Tommaso Basili), suo ex migliore amico. Il ritorno di Davide crea così un complesso triangolo emotivo in cui si intrecciano passione, gelosia, segreti e verità nascoste.
Prodotta da Compagnia Leone Cinematografica con il supporto della Marche Film Commission, la fiction è stata girata tra le Marche e Roma.