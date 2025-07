Gabriel Garko in ospedale, incidente sul set di Colpa dei sensi

L'attore è rimasto vittima di un infortunio sul set della fiction attualmente in lavorazione a Roma ed è stato trasportato in clinica in sedia a rotelle e sottoposto ad accertamenti ortopedici. In un messaggio sui social ha rassicurato i fan: “Non mollo, tornerò più forte di prima”

Incidente di percorso sul set della nuova fiction Mediaset Colpa dei sensi, dove Gabriel Garko è rimasto vittima di un infortunio durante le riprese. L’attore, 52 anni, è stato trasportato in barella e successivamente ricoverato in una clinica romana. Le immagini, circolate rapidamente sui social, mostrano l’artista in sedia a rotelle, accompagnato da stampelle e visibilmente sofferente. Le dinamiche esatte non sono ancora state rese note, ma dalle condizioni in cui Garko è stato trasportato in ospedale si deduce che possa trattarsi di un infortunio ortopedico, probabilmente a una gamba o a un piede.

Il ricovero alla clinica Villa Mafalda Subito dopo l’infortunio, Garko è stato accompagnato alla Casa di Cura Villa Mafalda, nella zona nord di Roma, dove è stato preso in carico dal professor Dario Perugia, specialista in ortopedia, per esami e accertamenti diagnostici. Lo stesso Garko ha voluto rassicurare i fan con un post pubblicato sul suo profilo Instagram poche ore dopo il ricovero. “Infortunio sul set. Un grazie speciale al prof. Dario Perugia e a tutto lo staff della Casa di Cura Villa Mafalda. Grazie anche alla produzione, a Ricky Tognazzi e Simona Izzo per il supporto costante. Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima”, ha scritto, accompagnando le parole ad alcuni scatti in clinica. E raccogliendo numerosi messaggi di sostegno da parte dei fan: "In bocca al lupo Gabriel! Rimettiti presto, ti aspettiamo a braccia aperte sempre e per sempre con tanto amore". O altri più scaramantici come: "Un grande abbraccio e butta un po' di sale intorno a te".