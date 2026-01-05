Alfa annuncia un concerto all'Arena di Verona

In attesa dell’inizio della tournée, il cantautore ha annunciato la realizzazione di un nuovo album: “I biglietti del tour volano e noi siamo volati in America per iniziare il disco nuovo”
Ad aprile Alfa darà il via alla lunga serie di concerti in programma in numerose città italiane. In attesa della partenza del tour, l'amato cantautore genovese ha annunciato un appuntamento live sul palco dell’Arena di Verona. Biglietti già in vendita.
alfa in concerto all’arena di verona
Il 20 aprile Alfa (FOTO) darà il via al nuovo tour dal palco dell’Unipol Forum di Assago. Previsti concerti in molte città italiane: da Genova a Palermo passando per Cremona, Bologna e Senigallia. Inoltre, il cantautore ha annunciato un nuovo show in programma il 23 settembre nella splendida cornice offerta dall’Arena di Verona.
Questo il calendario completo della tournée:
- 20 aprile, Assago
- 22 giugno, Cremona
- 28 giugno, Bologna
- 4 luglio, Alba
- 11 luglio, Pratolino
- 14 luglio, Senigallia
- 16 luglio, Benevento
- 17 luglio, Bari
- 23 luglio, Cernobbio
- 27 luglio, Sarzana
- 31 luglio, Palermo
- 15 agosto, Cesenatico
- 17 agosto, Cirò Marina
- 30 agosto, Montesilvano
- 16 ottobre, Genova
- 17 ottobre, Genova
- 24 ottobre, Assago
Nel 2025 Alfa ha portato la sua musica in giro per l’Italia totalizzando 192.463 spettatori. Il cantautore ha raccontato: “Le persone che mi hanno dato energia e fatto sentire a casa ovunque andassi, che mi hanno insegnato che le cose non arrivano all’improvviso: crescono, inciampano, si rialzano... e diventano reali quando qualcuno ci crede insieme a te. Grazie a tutto lo splendido team che ha lavorato sodo ad ogni show e che mi ha fatto sentire parte di qualcosa di più grande. In particolare la mia band, ormai una seconda famiglia. Grazie a chi c’è stato, a chi ci sarà, a chi mi ha visto cambiare, sbagliare e crescere un po’ alla volta”.
Nel frattempo, Alfa ha annunciato l’inizio della produzione del nuovo album: “I biglietti del tour volano e noi siamo volati in America per iniziare il disco nuovo”. Massimo riserbo sulla possibile data di uscita.
Nel febbraio del 2024 Alfa ha pubblicato il suo ultimo lavoro Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato contenente anche la canzone Vai! presentata in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i brani più popolari del cantautore troviamo Vabbè ciao, Le cose in comune, Il filo rosso e Bellissimissima, quest’ultima certificata con ben cinque dischi di platino. Citiamo anche il tormentone estivo A me mi piace in collaborazione con Manu Chao.
