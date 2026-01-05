Alfa annuncia un concerto all'Arena di Verona

In attesa dell’inizio della tournée, il cantautore ha annunciato la realizzazione di un nuovo album: “I biglietti del tour volano e noi siamo volati in America per iniziare il disco nuovo”

Nel 2025 Alfa ha portato la sua musica in giro per l’Italia totalizzando 192.463 spettatori. Il cantautore ha raccontato: “Le persone che mi hanno dato energia e fatto sentire a casa ovunque andassi, che mi hanno insegnato che le cose non arrivano all’improvviso: crescono, inciampano, si rialzano... e diventano reali quando qualcuno ci crede insieme a te. Grazie a tutto lo splendido team che ha lavorato sodo ad ogni show e che mi ha fatto sentire parte di qualcosa di più grande. In particolare la mia band, ormai una seconda famiglia. Grazie a chi c’è stato, a chi ci sarà, a chi mi ha visto cambiare, sbagliare e crescere un po’ alla volta”.

Nel frattempo, Alfa ha annunciato l’inizio della produzione del nuovo album: “I biglietti del tour volano e noi siamo volati in America per iniziare il disco nuovo”. Massimo riserbo sulla possibile data di uscita.