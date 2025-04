Manu Chao, il cantante nel nuovo singolo A me mi piace di Alfa

La collaborazione, in uscita il 9 maggio, sarà contenuta nella versione deluxe dell’album Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato di Alfa

Alfa e Manu Chao insieme per il singolo A me mi piace. Il giovane artista ligure ha annunciato la collaborazione con un post sul suo profilo Instagram. Il duetto arriverà sul mercato tra pochi giorni.

alfa e manu chao, l'anteprima della collaborazione

Il 30 maggio Alfa pubblicherà la versione deluxe dell’album Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, all’interno cinque inediti: Tantemila volte, Come il sole, Anna, Dormono tutti e A me mi piace con Manu Chao. Il cantante ligure ha regalato una piccola anteprima della collaborazione con un post sul profilo Instagram. Il singolo farà il suo debutto venerdì 9 maggio.