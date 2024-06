Manu Chao, dopo 17 anni uscirà il nuovo album Viva Tu

A distanza di 17 anni dall’ultimo album, Manu Chao pubblicherà un nuovo disco , Viva Tu, che uscirà il 20 settembre . Il nuovo progetto era stato anticipato a maggio dall’uscita della title track e ora da un secondo singolo , São Paulo Motoboy, “un tributo fraterno a tutti i corrieri di San Paolo che rischiano la loro vita ogni giorno mentre attraversano l’enorme metropoli sulle loro due ruote”, si legge nel comunicato stampa. “San Paolo è un mostro vivente. E i corrieri sono il sangue che scorre nelle sue vene e lo mantengono in vita”. L’album Viva Tu “si ispira ai viaggi di Manu Chao e alle vite quotidiane delle persone” e contiene sia canzoni in spagnolo, francese, portoghese e inglese, sia collaborazioni con artisti come Willie Nelson e la cantante francese Laeti. Il progetto, i singoli e i videoclip affrontano le questioni globali e l’attivismo. Un esempio è proprio il videoclip di São Paulo Motoboy, documentario coinvolgente che descrive la vita quotidiana dei “motoboys” di San Paolo.

LE COLLABORAZIONI E IL TOUR MONDIALE

L'ultimo album di Mano Chao, La Radiolina, è uscito nel 2007. L’artista non si è comunque fermato, ma ha collaborato a diversi progetti con, tra gli altri, il gruppo colombiano Bomba Estéreo. Ora Manu Chao è impegnato in un tour mondiale che arriverà anche in Italia il 28 luglio (No Borders Music Festival – Tarvisio, Udine), il 1 agosto (Circolo Magnolia – Segrate), il 4 agosto (Giardini Parco Girfalco – Fermo), 8 agosto (Paestum), il 15 agosto (Kascignana Festival – Castrignano dei Greci), il 20 agosto (Piccolo Parco Urbano – Bagheria) e il 25 agosto ( Teatro dei Ruderi – Diamante).