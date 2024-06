Katy Perry svela il testo di Woman's World con un vestito di 150 metri

Meno di due settimane all’uscita di Woman’s World, il nuovo singolo dell’artista statunitense. In questi giorni Katy Perry sta lanciando piccole anticipazioni della canzone. In occasione della sua presenza alla settimana della moda parigina, la voce di Teenage Dream ha svelato il testo del brano nel lungo strascico del suo vestito.

Oltre centocinquanta metri di strascico per Woman’s World. Katy Perry ha trovato un modo originale per anticipare il testo della canzone che segnerà il suo atteso ritorno sulla scena discografica a circa quattro anni di distanza dall’ultimo album Smile.

Dal successo di I Kissed A Girl alle grandi hit mondiali che l’hanno accompagnata anche sul palco dell’Halftime Show della 49esima edizione del Super Bowl. Negli anni Katy Perry ha stabilito una serie di record divenendo una delle artiste ad aver venduto di più nella storia della musica. Tra i suoi singoli troviamo Firework, Part Of Me, Roar, Never Really Over e Daisies.