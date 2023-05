5/15 Immagine tratta dal profilo Instagram @katyperrycollections

Katy Perry è famosa per il suo stile bold e sopra le righe. La cantautrice statunitense ha abituato i suoi fan a look eccentrici e ultra divertenti sia sul palco che fuori. Anche in tv, dove da diverse stagioni è giudice di talent show (l'ultimo, in corso, è l'iconico American Idol), non si risparmia con outfit sgargianti e singolari. Questi modelli di sandali infradito in gomma arricchiti con un simpatico coniglio colorato sono assolutamente coerenti con il gusto della designer

