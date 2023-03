12/13 Immagine tratta dal profilo Instagram @jlo

Jennifer Lopez si è detta entusiasta per questa nuova collezione. Lei, icona di stile apprezzata fin dai suoi esordi da schiere foltissime di fan, ha dichiarato a WWD che nel progettare le sue creazioni tiene sempre conto delle ultime tendenze e delle richieste di fan e clienti. In questo momento, la cinquantatreenne è concentrata anche su This Is Me... Now, l'atteso album che si collega, idealmente, al lavoro del 2002 This is Me...Then

L'account Instagram ufficiale di Jennifer Lopez