La cantante e attrice, 51 anni, ha voluto mostrare ai suoi fan il suo rituale di pulizia del viso a fine giornata. Per dimostrare che in versione acqua e sapone è ancora più bella Condividi:

Jennifer Lopez (FOTO) splendida senza trucco. La cantante newyorkese ha condiviso con i suoi fan un video nel quale mostra la sua routine di bellezza serale per eliminare il make-up.

Jennifer Lopez si mostra senza trucco Vestaglia color oro, capelli raccolti e, alle spalle, un bagno lussuoso ed elegante. Jennifer Lopez ha condiviso con i suoi follower un video per mostrare il suo rituale di bellezza serale, necessario per eliminare ogni traccia di make-up. Un'occasione per mostrare l'efficacia dei prodotti della sua linea di bellezza JLo Beauty. "Ecco la mia faccia fresca per il 2021 dopo l'evento Wash Away 2020 di ieri” ha scritto l'artista 51enne a corredo del video, girato dopo la performance di fine anno “‘Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve’ 2021”, show della ABC trasmesso da New York. “Non posso credere che Jlo Beauty sia disponibile ora. Ci sono voluti anni di lavorazione ed è finalmente arrivato. Abbiamo fatto centinaia di test di prodotti e formulazioni, tutto per assicurarci di aver creato i prodotti perfetti per farti ottenere quel glow! Sono così orgogliosa di quello che abbiamo inventato e so che lo adorerai” ha concluso.

approfondimento Jennifer Lopez sulle sue nozze con A-Rod: 'non c'è fretta' “Siete pronti a lavare via il 2020? - chiede Jennifer ai suoi fan, nel video – Questo è molto trucco e sono pronto a lavarlo via". E così Jennifer mostra il detergente JLo Beauty e procede ad eliminare tutto il make-up sfoggiato in occasione della performance di Capodanno. "Ti lascia con un po' di luminosità quando hai finito” spiega l'artista nel video, mostrando il viso acqua e sapone. Poi applica il siero della sua linea. “Ho rispedito questa formula forse 20 volte, per assicurarmi che avesse un effetto rassodante e luminoso istantaneo. Quello che avanza lo uso sulle mie mani, per averle più belle. Voglio che notiate una cosa: avevo una faccia piena di trucco e la mia pelle era luminosa. Mi sono appena tolta il trucco. Non ne ho, ho messo il siero. Ho la pelle nuda più luminosa di quando avevo il trucco. E questa è la mia missione con JLo Beauty, per farti sentire bella nella tua stessa pelle. Quando sei solo tu. Non quando usi i filtri e tutte queste cose che facciamo sui social media per sentirci belle. Qui è dove vuoi sentirti la più bella”.