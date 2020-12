Jennifer Lopez lancia una challenge su Instagram: il video

Jennifer Lopez: il filmato da oltre sei milioni di visualizzazioni

approfondimento

Jennifer Lopez eletta Billboard Women in Music Icon

In The Morning è il titolo del nuovo brano della cantante, attrice, imprenditrice, modella e ballerina che si prepara anche a conquistare nuovamente il grande schermo. Il singolo, distribuito il 27 novembre, è una pura esplosione di pop e ritmi travolgenti che rimangono in testa al primo ascolto.

Poche ore fa Jennifer Lynn Lopez, questo il nome all’anagrafe, è stata conquistata da un video caricato su Tik Tok in cui un suo fan si esibisce sulle note della canzone.

La voce di Love Don’t Cost A Thing ha apprezzato la coreografia decidendo di lanciare una challenge virtuale, infatti Jennifer Lopez ha riprodotto la coreografia sfidando il pubblico a fare lo stesso.

Il filmato ha immediatamente conquistato i fan tanto da ottenere oltre sei milioni di visualizzazioni su Instagram in meno di ventiquattro ore.