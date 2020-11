Jennifer Lopez diventa Madonna: le foto su Instagram

Due post che hanno fatto il pieno di like, la voce di Love Don’t Cost A Thing ha deciso di vestire i panni di Madonna nella serata di Halloween

Una popstar nei panni di un’altra artista iconica, questo quanto successo sabato 31 ottobre in occasione della festa più spaventosa dell’anno. La voce di Get Right ha deciso di omaggiare la Regina del Pop indossandone i panni, più precisamente quelli sfoggiati nel corso dell’era discografica di Like A Virgin.