Jennifer Lopez e Armie Hammer protagonisti del film Shotgun Wedding

Shotgun Wedding, questo il titolo provvisorio, racconterà la storia di Darcy e Tom , interpretati rispettivamente dalla voce di Waiting For Tonight e da Armie Hammer, che riuniscono le loro adorabili e ostinate famiglie per il matrimonio, ma le vite di tutti gli invitati sono in pericolo quando i presenti alla festa vengono presi in ostaggio.

Jennifer Lopez, il nuovo look conquista il pubblico: 3 milioni di like

Shotgun Wedding: la trama e le riprese

approfondimento

Jennifer Lopez e Maluma, pubblicati i video dei due nuovi singoli

Erin Westerman, President of Production for Lionsgate’s Motion Picture Group, ha parlato della grande alchimia dei due attori: “Il magnetismo irresistibile di Jennifer e Armie, sia da soli che insieme, li rende la coppia perfetta per questa commedia d’azione. Sono entrambi degli attori incredibilmente divertenti che possono anche portare avanti l’azione, la caratteristica principale di questo film è il modo in cui la loro alchimia travolgente ha la meglio sullo schermo. Non puoi togliergli gli occhi di dosso”.