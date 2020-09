Jennifer Lopez e Maluma, pubblicati i video dei due nuovi singoli

I due artisti hanno pubblicato i video delle due collaborazioni in attesa dell’uscita di Marry Me, pellicola diretta da Kat Coiro che li vedrà protagonisti

Una storia d’amore lunga due videoclip musicali, l’iconica voce di Love Don’t Cost A Thing e Maluma hanno dato il via alla prima collaborazione insieme che anticipa l’uscita della pellicola che li vedrà come protagonisti nel 2021.

Da un lato una colonna portante della musica pop in grado di scalare le classifiche in ogni angolo del pianeta riscrivendo la storia delle sette note grazie alla vendita di decine di milioni di copie, dall’altro una delle più importanti rivelazioni musicali degli ultimi anni. Jennifer Lopez ( FOTO ) e Maluma hanno deciso di collaborare mandando in visibilio il pubblico.

Marry Me: il nuovo film di Jennifer Lopez con Maluma

Pochi giorni fa Jennifer Lopez ha pubblicato il teaser ufficiale di Marry Me su Instagram incuriosendo immediatamente il pubblico tanto da contare al momento più di tre milioni di visualizzazioni. La pellicola, diretta da Kat Coiro, debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il giorno di San Valentino.

Il filma arriva a un anno e mezzo di distanza circa da Le ragazze di Wall Street - Business Is Business che ha consegnato alla voce di Get Right una candidatura come Miglior attrice non protagonista alla settantasettesima edizione dei Golden Globe.