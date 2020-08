Jennifer Lopez nel business della bellezza: in arrivo J.Lo Beauty

Nei giorni scorsi, J.Lo ha postato alcune immagini enigmatiche. Suoi primi piani, in cui la si vede in tutta la sua bellezza, con un make-up curato e il suo invidiabile incarnato dorato. Ma cosa dobbiamo aspettarci da J.Lo Beauty ?

“Sunset glow… #JLoBeauty coming soon”: è bastata questa didascalia per mandare in visibilio i media e i fan. Nella foto, un make-up nei colori della terracotta e del tramonto. Qualche giorno prima, la star aveva peraltro dato una piccola anticipazione. Pubblicando una sua foto molto glamour, scattata in un camerino pieno d’oggetti scintillanti, aveva scritto: “Non voglio farvi aspettare troppo a lungo: qualcosa sta per arrivare”. Nessun tag specifico, ma solo un velo di mistero oggi parzialmente svelato.

Già nel 2018, per la verità, Jennifer Lopez aveva lanciato a livello globale una linea di make-up a suo nome, in collaborazione con Inglot Cosmetics . Che sia giunto il momento di un’intera azienda beauty a suo nome? Gli indizi fanno intendere quello.

Cosa sappiamo della linea beauty di Jennifer Lopez

Negli ultimi anni, Jennifer Lopez è stata decisamente impegnata. Ha cantato, ha recitato, ha ballato. Si è esibita al Super Bowl, ha dato lezioni di pole dance. Ha cominciato ad organizzare le sue nozze (con Alex Rodriguez), si è battuta per le cause umanitarie in cui crede. Ora, complice il lockdown, si è messa all’opera su nuovi progetti. E, in cima alla lista, vi è proprio la sua linea beauty.

Ma come è arrivata ad un suo marchio? Oltre alla sua collaborazione con Inglot Cosmetics, J.Lo è stata la pioniera dei profumi creati dalle celebrities (era il 2002, quando sul mercato veniva lanciato Glow by JLo). E, già nel 2018, parlava di una sua linea di skincare. “Uscirà una mia linea di prodotti per la cura della pelle. Ci sto lavorando da molto tempo, perché non voglio lasciare nulla al caso. Voglio che includa tutto ciò che ho imparato e tutti i miei segreti” confessava a Refinery29. Ora, pare che il momento sia arrivato. E chi la segue non vede l’ora di carpire i suoi segreti d’eterna giovinezza.