Kim Kardashian è diventata miliardaria grazie ad una vendita record

“Sono così orgoglioso che mia moglie Kim Kardashian West sia ufficialmente diventata miliardaria” ha scritto Kanye West su Twitter (allontanando così una volta per tutte la voce che li vuole in crisi). “ Hai superato le tempeste più folli e ora Dio brilla su di te e sulla nostra famiglia”. Nel suo post tributo, il rapper e produttore discografico ha condiviso anche uno scatto di fiori freschi e di verdure (un gioco di parole con le parole “still life”, che vogliono dire “ancora vita” e indicano anche uno stile di fotografia). E ha espresso tutto il suo amore per Kim.

Così, per una che scende (Kylie Jenner, accusata da Forbes di aver gonfiato i suoi guadagni ed esclusa per questo dalla classifica dei miliardari), c’è una sorella Kardashian-Jenner che sale: ma come ha fatto Kim Kardashian a raggiungere lo status di miliardaria?

approfondimento

Kim Kardashian sta trattando con Coty (dopo lo scandalo di Kylie)

La nuova partnership tra KKW Beauty e Coty aiuterà l’imprenditrice ad espandere il suo business in altre categorie (cura della pelle, cura dei capelli, cura della persona e prodotti per le unghie) e a portare i suoi articoli ad una dimensione globale, secondo quanto diffuso dal comunicato stampa. Kim e il suo team continueranno a guidare il processo creativo dei prodotti e le iniziative di comunicazione. “La collaborazione con un'organizzazione consolidata come Coty sarà determinante per il progresso dei miei marchi, poiché la sua portata globale consente un'espansione più rapida e la possibilità per le persone di tutto il mondo di sperimentare in prima persona i nuovi prodotti. Questa relazione mi consentirà di concentrarmi sugli elementi creativi di cui sono così appassionata, beneficiando delle incredibili risorse di Coty” scrive Kim. Prima di lei, già la sorella Kylie aveva venduto a Coty il 51% della Kylie Cosmetics per 600 milioni di dollari nel novembre 2019 (il suo brand era stato valutato 1,2 miliardi).

Kim Kardashian festeggia con Kanye West

Subito dopo l’annuncio, Kim Kardashian ha festeggiato il nuovo successo in compagnia del marito. I due sono stati sorpresi a pranzo, mentre lasciavano Nobu (celebre ristorante di pesce) a Malibu: la loro prima uscita in pubblico, dopo l’inizio del lockdown a marzo.

Per l’occasione, Kim ha sfoggiato un nuovo look: dietro i capelli rosso ciliegia della neo-miliardaria vi è il suo hairstylist di fiducia, Chris Appleton, che ha raccontato come il cambiamento abbia richiesto due ore di lavoro. “Volevamo mantenere sana la crescita del cuoio capelluto quindi, invece di tingere le radici, abbiamo lasciato qualche centimetro della sua tonalità normale e colorato da lì fino alle punte in una bella tonalità rosso ciliegia, prendendo spunto da una tinta che Kim aveva fatto moltissimo tempo fa in occasione di uno shooting”, ha raccontato.

Così, ora Kim Kardashian ha i capelli rosso fuoco. Ed è più felice che mai.