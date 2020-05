Il tutorial di J.Lo: "Così ho insegnato a Shakira a twerkare"

Del resto, non è che il twerking sia proprio semplice. Reso famoso da Miley Cyrus agli MTV Awards 2013, esisteva in realtà già da vent’anni. E, di questa particolare danza che vede scuotere velocemente i fianchi su e giù creando un tremolio sulle natiche , Jennifer Lopez è decisamente la regina.

Tre clip video mostrano una scatenatissima J.Lo. insegnare alla collega ad agitare gambe e fondoschiena. « Il twerking comincia con le ginocchia , muovi loro per prime. Parti dalla ginocchia e vedrai che si muoverà tutto di conseguenza. Me l’ha insegnato mia mamma quando avevo quattro anni», la si vede spiegare.

Ora, J.Lo ha postato un divertente video per spiegare che, a Shakira, ha insegnato lei a twerkare . Un vero e proprio tutorial, per chiunque volesse cimentarsi nel ballo!

L’esibizione al Super Bowl

L’Halftime Show del Super Bowl, lo scorso febbraio, ha lasciato l’America a bocca aperta. In occasione dei cent’anni dell’evento (tra i più importanti al mondo, non solo per chi segue la National Football League), l’intervallo ha visto la straordinaria performance di Jennifer Lopez e di Shakira.

Portoricana una, colombiana l’altra, le due popstar hanno dato spettacolo per circa un quarto d’ora. E hanno regalato al pubblico un’esplosione di energia. “She Wolf”, “Empire”, “Whenever, Wherever”, “Hips Don’t Lie”: Shakira ha portato in scena il meglio del suo repertorio fasciata nel suo minidress rosso. J.Lo., invece, è entrata in scena su di un palo da lap dance illuminato dai Led, sospesa a tre metri da terra. E ha cantato tutti i suoi successi, da “Jenny From the Block” a “Get Right”.

Hanno ballato, hanno cantato, hanno twerkato: Shakira e J.Lo. hanno decisamente dato spettacolo. E, ora, un divertentissimo dietro le quinte svela la preparazione di quell’incredibile show.