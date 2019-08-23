Miley Cyrus, da Hannah Montana ad oggi

Miley Cyrus, com’è cambiata e come è oggi la star di Hannah Montana. FOTO
Destiny Hope Cyrus è nata a Nashville il 23 novembre 1992. Diventata celebre in tutto il mondo con il ruolo di Hannah Montana nella sitcom omonima di Disney Channel, è esplosa come artista pop negli anni Dieci del Duemila affermandosi come personaggio di primo piano dello showbiz globale per i suoi progetti musicali, la sua vita privata, le sue love story e i suoi molti cambi di look e stile. Ecco una carrellata delle foto più belle