Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Miley Cyrus, com’è cambiata e come è oggi la star di Hannah Montana. FOTO

Musica fotogallery
20 foto
©Getty

Destiny Hope Cyrus è nata a Nashville il 23 novembre 1992. Diventata celebre in tutto il mondo con il ruolo di Hannah Montana nella sitcom omonima di Disney Channel, è esplosa come artista pop negli anni Dieci del Duemila affermandosi come personaggio di primo piano dello showbiz globale per i suoi progetti musicali, la sua vita privata, le sue love story e i suoi molti cambi di look e stile. Ecco una carrellata delle foto più belle 

Spettacolo: Ultime gallery

The Legend of Tarzan, il cast del film con Alexander Skarsgård

Cinema

Va in onda su Italia 1, mercoledì 22 ottobre, il film del 2016 diretto da David Yates. La...

7 foto

Miley Cyrus, da Hannah Montana ad oggi

Musica

Destiny Hope Cyrus è nata a Nashville il 23 novembre 1992. Diventata celebre in tutto il mondo...

20 foto

Il Mostro, il cast della serie tv Netflix sul Mostro di Firenze. FOTO

Serie TV

La serie televisiva diretta da Stefano Sollima riapre la ferita del caso del Mostro di Firenze,...

13 foto

Valeria Golino compie 60 anni, i suoi film più famosi. FOTO

Cinema

L’attrice e regista, nata a Napoli il 22 ottobre 1965, nel corso della sua carriera ha lavorato...

20 foto
Valeria Golino

Costumi per Halloween 2025, 15 idee ispirate a film e serie tv. FOTO

Spettacolo

Per la Notte delle Streghe di quest’anno gli spunti migliori che si possano trarre per...

16 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Harry Potter, la foto della reunion dei fratelli Weasley

    Cinema

    L'attore Oliver Phelps, volto di George Weasley nella saga cinematografica, ha trascorso una cena...

    Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Bologna

    Musica

    Archiviati i concerti in Emilia, il cantautore proseguirà con gli appuntamenti in programma al...

    K-Pop Demon Hunters, in arrivo il merchandising con Hasbro e Mattel

    Cinema

    Per offrire ai fan un'anteprima, Mattel sta lanciando un'edizione limitata di tre bambole fashion...