Jennifer Lopez si mostra senza trucco: la foto

Ma come fa Jennifer Lopez a sembrare così giovane? Molto fa il DNA, ma altrettanto fa il suo stile di vita sano. «Penso che bere molta acqua e mangiare cibi freschi come frutta e verdura (li tengo sempre con me) è il segreto per la perfezione della pelle. Sono convinta che la bellezza venga dall’interno: devi mantenere mente, anima, corpo e spirito in sintonia. Medito molto e quando sei felice e senti gioia e amore, irradi bellezza. Sono giovane e senza tempo. Me lo dico ogni giorno, alcune volte al giorno. Sembra un cliché, ma non lo è: l’età è tutta nella tua mente. Guarda Jane Fonda (FOTO)». Ma anche i geni contano: «Devo dire che ho dei buoni geni. Mia madre e mia nonna avevano una pelle meravigliosa, quindi ne sono stata benedetta. Sono fortunata» ha confessato tempo fa a inStyle. E Alex Rodriguez, fidanzato e futuro sposo, lo ha confermato: «Segue davvero i grandi principi, come riposarsi dalle 8 alle 10 ore. Non beve, non fuma. Vive una vita molto sana».

Al di là dell’allenamento e dell’alimentazione, J.Lo. ha anche qualche piccolo “segreto”: si lava sempre il viso dopo aver sudato, per mantenere la pelle sana e i pori puliti. Non va mai a letto senza essersi prima tolta il make-up, usa creme notturne per mantenere l’idratazione, ogni giorno mette una crema solare. Per avere un viso sempre luminoso, utilizza l’acido glicolico. E, effettivamente, non si trucca quasi mai (come anche l’ultimo selfie, in tuta da ginnastica con la scritta “empatia”, dimostra).