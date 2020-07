Jennifer Lopez annuncia un duetto con Maluma

Una coppia esplosiva che si prepara a dominare le chart in ogni angolo del pianeta, l’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram della voce di Get Right

La voce di Waiting For Tonight è reduce da mesi di grandi successi, prima la performance all’interno della pellicola Le ragazze di Wall Street - Business Is Business che le ha consegnato una nomination ai Golden Globe nella categoria Miglior attrice non protagonista in un film, poi l’esibizione spettacolare all’Halftime Show della cinquantaquattresima edizione del Superbowl insieme a Shakira con la quale ha messo in piedi uno spettacolo destinato a entrare nella storia dell’intrattenimento; basti infatti pensare che il video della loro performance conta al momento più di centosettantacinque milioni di visualizzazioni su YouTube.

Jennifer Lopez: il grande successo in musica

approfondimento

Del debutto discografico con If You Had My Love alla conquista delle classifiche in ogni angolo del pianeta, in oltre due decenni Jennifer Lopez si è imposta come una star di portata mondiale grazie a brani e album in grado di vendere milioni di copie.

Tra i suoi singoli più celebri troviamo Let’s Get Loud, Love Don’t Cost a Thing, Get Right e On the Floor in collaborazione con Pitbull, quest’ultimo brano certificato con ben tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America.