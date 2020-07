Jennifer Lopez, la challenge con Alex Rodriguez

Jennifer Lopez torna a scatenarsi su Instagram (e su TikTok), coinvolgendo il futuro sposo Alex Rodriguez in una challenge a passo di danza.

Il risultato? Davvero esilarante: i commenti entusiasti dei fan lo dimostrano.

La challenge di J.Lo e A.Rod

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez (FOTO) non sono nuovi alle challenge di TikTok: anzi, le loro esibizioni entrano sempre nelle classifiche delle cose più belle che sul web si possono vedere. Ora, eccoli scatenarsi sulle note di un successo che la stessa J.Lo nel 2012 ha firmato (insieme a Pitbull): “Dance Again”. “Il macho si sta muovendo!” ha scherzato la cantante su Instagram. Mentre Alex, postando il video, ha commentato con ironia: “Sapete come si dice, con la pratica si diventa esperti. Oppure, in alcuni casi, con la pratica si diventa meno peggio”.

Non c’è però, sui loro profili Instagram, solamente la challenge #WorldOfDanceAgain (con la relativa promozione di “World of Dance”, show della NBC). I due hanno anche parlato ai ragazzi che - nei giorni scorsi - si sono diplomati a New York, rimarcando quanto sia importante il sostegno al movimento Black Lives Matter: «Dobbiamo sentirci coinvolti. Dobbiamo marciare per le strade, firmare petizioni, fare telefonate, unirci come volontari alle associazioni di beneficenza, supportare le attività delle minoranze. Non puoi aiutare la tua comunità se non sai cosa vuol dire vivere per davvero al suo interno» ha detto la popstar. Che ha poi continuato: «Potresti aver conseguito la laurea oggi, ma non smetterai mai di essere uno studente. Fai uno sforzo per imparare sempre di più, ogni singolo giorno. Il cambiamento non arriva a meno che tu non lavori per crearlo. Ragazzi, siete davvero il futuro e sappiamo che renderete questo mondo un posto migliore».