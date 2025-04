Emily in Paris 5, la serie dice addio a Camille, storico personaggio

Alla vigilia dell'inizio delle riprese del nuovo ciclo di episodi, l'attrice francese che ha dato il volto alla storica rivale in amore della protagonista Emily, ha annunciato su Instagram i suoi piani per il futuro nei quali non figura lo show. Razat, però, lascia una "porta aperta"...

Tra pochi giorni sarà maggio e, come è già stato comunicato, inizierà dall'Italia il viaggio del nuovo ciclo di episodi di Emily in Paris, la serie televisiva di culto targata Netflix in onda dal 2020.

Molte le novità per la quinta stagione dello show. Una delle più importanti proviene da una delle protagoniste, Camille Razat, la star francese che interpreta Camille, amica e poi rivale in amore di Emily/Lily Collins.

Razat non comparirà nei prossimi episodi e, da quanto ha scritto sul suo profilo Instagram ufficiale, il suo è un addio alla serie.

L'attrice francese ha tanti nuovi piani per il futuro. Per lei la storia di Camille è giunta al termine. Adesso è il momento di esplorare nuovi orizzonti.

Camille Razat: "È stata un'esperienza meravigliosa" Camille Razat saluta Emily in Paris, l'avventura che l'ha fatta conoscere al pubblico internazionale, che ha dato inizio a una nuova fase della sua carriera di attrice.

La storica interprete di Camille, personaggio che il pubblico dello show ha conosciuto fin dalla prima stagione della serie, è profondamente grata per il lavoro svolto negli ultimi anni ma per lei è arrivato il momento di procedere oltre: il momento è quello giusto.

"Questo personaggio ha significato molto per me e sento che la sua trama è naturalmente giunta al termine", ha scritto l'attrice in una lunga didascalia a corredo di un carosello di foto su Instagram che include selfie con gli altri attori dello show e diverse altre foto scattate sul set.

"È stata un'esperienza davvero meravigliosa, piena di crescita, creatività e ricordi indimenticabili", ha scritto Razat che ha rigraziato in maniera speciale Darren Starr, creatore della serie, per aver dato vita a Camille, lasciando aperta la possibilità al personaggio di continuare a vivere nell'universo della storia.

Camille non farà più parte attivamente delle vicende di Emily in Paris ma, nel futuro, potrebbe fare ritorno. Per l'attrice le porte sono rimaste aperte e lo sviluppo della storia potrebbe aprire nuove opportunità. Leggi anche Emily in Paris 5, la serie torna a Parigi. Confermato Lucas Bravo

I progetti di Razat: nuove serie tv e una casa di produzione

Camille Razat lascia Emily in Paris forse perché certa che il ciclo del suo personaggio si sia esaurito, una motivazione che era stata discussa anche nei mesi scorsi dal collega di set Lucas Bravo (che nella serie interpreta lo chef Gabriel), il quale, però, dopo una fase di incertezza, è stato confermato come volto principale dei nuovi episodi.

Razat è ormai già oltre, infatti, approfitta del post per richiamare l'attenzione dei fan sui suoi prossimi lavori.

"Ho recentemente concluso due serie: Nero per Netflix e Le ragazze della Lost Station per Disney+", scrive l'attrice ma le notizie più importanti riguardano Tazar, la sua nuova società di produzione.

Tazar, spiega Camille Razat, è giovane (i primi post social sono del marzo 2024), per ora ha prodotto cortometraggi e video musicali ma le idee sono molte, infatti, attualmente, la compagnia sta producendo il suo primo lungometraggio, un progetto che rende molto entusiasta la sua fondatrice.

"Grazie per la splendida corsa", conclude la trentunenne francese che, col suo post, ha raccolto le reazioni dei fan e non solo. A scriverle sono anche i suoi compagni di set, da Lucas Bravo a Philippine Leroy-Beaulieu (l'attrice che interpreta Sylvie) e Lucien Laviscount (Alfie nello show). Tutti le rivolgono parole di affetto che confermano i legami che si sono creati in tanti anni di lavoro annche a riflettori spenti.

I fan si interrogano sugli sviluppi della trama. Per ora, c'è certezza del ritorno della storia a Parigi, una volta conclusa la parentesi romana avviata con la stagione quattro, e la conferma, accanto al cast principale anche di alcune guest star degli ultimi episodi, tra cui Eugenio Franceschini, l'attore che ha dato il volto a Marcello.