La capitale francese sarà ancora una volta la cornice alle avventure di Lily Collins e compagni, attesi sul set a partire da maggio 2025. Lucas Bravo, che aveva dato sfogo alla sua insoddisfazione per la scrittura del suo personaggio, tornerà nella storia insieme agli altri interpreti principali



Emily Cooper tornerà in Francia, così hanno deciso i realizzatori dello show Netflix che hanno fornito alcune anticipazioni sulla produzione degli episodi della nuova stagione di Emily in Paris in esclusiva a Variety.

Lo show di culto con Lily Collins, che ha abituato gli spettatori a cambi di location funzionali alla storia, ripartirà da Roma, la città dove si era interrotta la storia con la stagione quattro, per spostarsi nuovamente a Parigi, dove tutto è iniziato.

Le sorprese (e le trasferte), però, non solo finite. La produzione sta pensando anche a una terza location per i nuovi episodi. Del resto, Emily è una giramondo ed è anche per questo che piace così tanto al pubblico.

Le riprese a maggio 2025 Il futuro di Emily Cooper, la protagonista di Emily in Paris interpretata da Lily Collins, è una cosa seria, un affare di stato, si potrebbe dire, come prova il botta e risposta tra il presidente Emmanuel Macron e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che lo scorso ottobre sono finiti col parlare dello show che appassiona milioni di spettatori nel mondo e che di recente è stato girato a Roma oltre che a Parigi.

La produzione tornerà in Francia per la stagione numero cinque, una notizia che farà felice per primo il capo dell'Eliseo che aveva fatto appello al ritorno della protagonista americana nella Ville Lumière dove è iniziata la sua avventura nel Vecchio Continente nel lontano 2020.

Prima del ritorno a Parigi, però, ci sarà ancora una parentesi romana, per dare continuità alla storia che si era interrotta nella Capitale.

L'appuntamento sul set per il cast è all'inizio di maggio 2025. Le riprese saranno effettuate a Roma, a Parigi e anche in una terza città, rivela la fonte.

Emily e i suoi amici si sono spostati in passato in altre location da sogno in Francia, da Saint-Tropez a Megeve.

Questa volta, però, gli episodi in trasferta potrebbero rimettere tutti su un aereo e stupire tutti con una destinazione anche parecchio remota. Leggi anche Emily in Paris 4, il cameo di Brigitte Macron nei panni di se stessa

Emily in Paris 5 sarà la svolta per lo Chef Gabriel? Le anticipazioni su Emily in Paris 5 disponibili finora non si limitano solo all'ambientazione delle nuove puntate ma riguardano anche il cast e in particolare Lucas Bravo che nei mesi passati aveva rilasciato alcune interviste che lasciavano supporre che il suo addio alla serie fosse una possibilità piuttosto concreta.

L'attore, che si era dichiarato scontento per la piega che era stata data dagli sceneggiatori al suo personaggio, troppo statico, al limite noioso, è stato convocato per il nuovo ciclo di episodi.

L'interprete francese dell'amato chef Gabriel (il primo interesse amoroso della protagonista della serie) aveva confessato a IndieWire le sue difficoltà a calarsi nei panni di un personaggio che compiva scelte molto distanti da quelle che avrebbe fatto lui ma aveva anche aggiunto che, nonostante la poca libertà di cui godeva nella produzione, era intenzionato a sedersi per parlare del suo ruolo col creatore dello show Darren Star.

Lo chef Gabriel, nel finale della quarta stagione di Emily in Paris, sembrava sul punto di dare una svolta alla sua storia d'amore con Emily, una presa di coscienza che potrebbe portare a una crescita del suo personaggio.

Visti i tempi di previsti per le riprese e per la messa in onda (la quinta stagione potrebbe arrivare in streaming non prima del 2026), ci saranno ancora molte occasioni per scoprire qualcosa di più sulle intenzioni degli sceneggiatori.

