Emily in Paris 4, il cameo di Brigitte Macron nello show

La première dame è una delle guest star dei nuovi episodi dello show, in streaming dal 12 settembre su Netflix, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now. Il suo legame con la serie (di cui è parecchio fan) risale alla stagione di debutto

Emily Cooper si sarà anche trasferita con tutti i suoi amici e colleghi nella Capitale - al punto che la seconda parte della stagione quattro è stata ribattezzata “Emily in Rome” - ma lo show di Darren Star in nessun caso riuscirebbe a perdere la sua anima francese, rafforzata anche dalla presenza nei nuovi episodi di volti simbolo della Francia.

Nella seconda e ultima parte della stagione quattro, in streaming su Netflix dal 12 settembre, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now, compare infatti, come aggiunta al cast davvero speciale, Brigitte Macron.

La Première dame ha preso parte alla produzione recitando nei panni di sé stessa, una vera sopresa per il pubblico che incuriosisce un po' tutti, anche chi non è fan dello show.

Brigitte Macron sul set a Parigi

La presenza di Brigitte Macron sul set di Emily in Paris 4 era stata discussa dai media internazionali dopo l'avvistamento della moglie del presidente francese sul set parigino dove erano in corso le riprese dei nuovi episodi.

Le foto e i video rubati dal set francese di Emily in Paris mostrano Brigitte Macron col suo iconico caschetto biondo intenta a parlare con i professionisti al lavoro sulla quarta stagione dello show le cui riprese sono partite a inizio gennaio, come aveva sottolineato la protagonista Lily Collins con un post su Instagram.

Collins e compagni si sono impegnati nel recuperare il tempo perduto lo scorso anno, quando Hollywood e i suoi professionisti erano in sciopero.

Già dalla scorsa primavera era trapelata la notizia che Brigitte Macron avrebbe interpretato sé stessa nella quarta stagione di Emily In Paris, una dimensione non nuova per lei che si era calata, sempre nei suoi panni, qualche anno fa, nella serie della tv francese Vestiaires.

L'ipotesi, ora realtà, si era fatta strada dall'analisi del look con cui Macron è apparsa sul set, non diverso da quelli che sfoggia abitualmente. Sobria ed elegante, la moglie di Emmanuel Macron aveva indossato un blazer scuro per la sua fugace apparizione sul set all'aperto dove, poco distante, c'era anche Lily Collins con un soprabito a mantella e un basco di lana, uno dei tanti del guardaroba del suo personaggio.

La première dame fan di Emily in Paris Nella stagione di debutto di Emily in Paris Emily Cooper, giovane esperta di marketing di Chicago si distingue sui social media per post diventato virale perché ricondiviso addirittura da Carla Bruni e Brigitte Macron, due delle donne più in vista del Paese. In una delle scene la première dame francese appare di quinta mentre è intenta a condividere col suo smartphone le considerazioni della protagonista ma, col successo globale dello show, è realistico che la produzione sia riuscita a coinvolgere la vera signora Macron la quale avrebbe acconsentito a comparire nella serie di cui sarebbe grande fan.

A dispetto delle molte critiche piovute sulla serie Netflix, che ritrae Parigi e i suoi abitanti in maniera parecchio stereotipata, la moglie di Emmanuel Macron avrebbe guardato lo show con entusiasmo, a detta di Lily Collins.

L'attrice americana, ospite più di un anno fa del The Late Show di Stephen Colbert, ha raccontato di quando, mentre era in Francia per le riprese della terza stagione, ha incontrato la moglie del presidente francese la quale le ha confessato di essere una grande fan dello show Netflix.

Moda, romanticismo, sogni ad occhi aperti e divertenti equivoci saranno ancora una volta gli ingredienti della formula di successo del seguito della serie ideata da Darren Star, popolare tra gli amanti della moda e delle trame romantiche.

A proposito della moda, uno dei punti più discussi della serie, i realizzatori hanno rivelto che la signora Macron non ha richiesto la consulenza dei costumisti e per la sua apparizione ha indossato capi provenienti dal suo guardaroba personale.

Nonostante il fascino dei costumi dello show, la moglie del presidenrra francese è rimasta fedele al suo stile e a sé stessa, forse per essere ancora più credibile.

