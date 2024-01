Emily in Paris, Lily Collins mostra il copione della stagione 4. FOTO

L'attrice ha condiviso un post sui social per celebrare il ritorno sul set dopo i ritardi per lo sciopero degli attori: "Finalmente riunita con la mia famiglia di Emily in Paris, di nuovo a Parigi, ed è bellissimo"

Lily Collins è di nuovo a Parigi per girare la quarta stagione di Emily in Paris. Le riprese della fortunata serie tv Netflix sono ricominciate il 15 gennaio e quattro giorni dopo la protagonista ha condiviso sui suoi canali social una serie di foto che la ritraggono con in mano il copione dei nuovi episodi. Il post ha suscitato l’immediato entusiasmo degli oltre 28 milioni di follower di Lily Collins, ricevendo già nelle prime ore centinaia di like e commenti.

Il post di Lily Collins “Qualcuno ha detto Saison Quatre?! Finalmente riunita con la mia famiglia di Emily in Paris, di nuovo a Parigi, ed è bellissimo. In ogni caso, potrei aver bisogno di spolverare un po’ le mie abilità nel selfie per il bene di Emily”, ha scritto l’attrice nel post che potete trovare embeddato in fondo a questo articolo. leggi anche Emily in Paris 4, le riprese dovrebbero partire a gennaio

IL RITARDO CAUSA SCIOPERO Le riprese della quarta stagione di Emily in Paris erano state inizialmente fissate per giugno 2023 ma sono state bloccate dallo sciopero degli attori per poi essere riprogrammate a gennaio 2024 quando a novembre è stato trovato un accordo con il SAG-AFTRA. Troupe e cast dovranno restare cinque mesi a Parigi per poi spostarsi anche in Italia. Legato alle Olimpiadi anche il cambio di location: le riprese erano state inizialmente fissate agli studios Cité du Cinema, che però sono riservate ai Giochi già da novembre, così la produzione di Emily in Paris si è dovuta spostare agli Studios Monjoie. Naturalmente le numerose scene in esterna avranno come sfondo le bellezze della capitale francese.

LE ANTICIPAZIONI DI NETFLIX Nei mesi scorsi Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha pubblicato un video con alcune anticipazioni sui nuovi episodi. La protagonista (FOTO) aveva dichiarato: “Vorrei potervi svelare i dettagli, ma dovrete aspettare. Una cosa posso dirvela: vi aspettano più divertimento, più moda e naturalmente più momenti drammatici. Emily dovrà decidere se tutto ciò che ha sempre voluto è davvero ciò di cui ha bisogno. E anche se Parigi sarà sempre nel suo cuore, l’aspettano dei colpi di scena in questa stagione. Non stupitevi di vederla partire per delle vacanze romane”. Ancora non è nota la data d'uscita della quarta stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lily Collins (@lilyjcollins)