Come scritto da Variety, le riprese della serie tv dovrebbero partire a gennaio così da anticipare le chiusure previste per la preparazione delle Olimpiadi del prossimo anno

Terminato lo sciopero del sindacato Writers Guild of America e in attesa del ripristino delle negoziazioni del SAG-AFTRA con gli studios, la produzione della nuova stagione di Emily In Paris ha riacceso i motori. Stando a quanto riportato, le riprese dovrebbero svolgersi all’inizio del prossimo anno.

EMILY IN PARIS 4, LE RIPRESE AL VIA A GENNAIO A quasi un anno dall’uscita della terza stagione, Lily Collins è pronta per tornare a indossare i panni di Emily Cooper raccontandone carriera e vita privata. Variety ha rivelato che la produzione della serie tv starebbe cercando di dare il via alle riprese nel mese di gennaio, cioè prima che la capitale francese venga blindata per la preparazione dei Giochi olimpici.

Secondo quanto rilanciato, le riprese avrebbero dovuto svolgersi presso gli studios Cité du Cinema ma sarebbero stati riservati alle Olimpiadi già a partire dal mese di novembre. La produzione di Emily in Paris dovrebbe così spostarsi presso i vicini Studios Monjoie. Confermate invece le riprese all’esterno per le strade della città. Al momento Netflix non ha commentato la notizia. approfondimento Serie TV, tutti i video

Nei mesi scorsi Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha pubblicato un video con alcune anticipazioni sui nuovi episodi. La protagonista (FOTO) ha dichiarato: “Vorrei potervi svelare i dettagli, ma dovrete aspettare. Una cosa posso dirvela: vi aspettano più divertimento, più moda e naturalmente più momenti drammatici. Emily dovrà decidere se tutto ciò che ha sempre voluto è davvero ciò di cui ha bisogno. E anche se Parigi sarà sempre nel suo cuore, l’aspettano dei colpi di scena in questa stagione. Non stupitevi di vederla partire per delle vacanze romane”. approfondimento Emily in Paris, i blooper della terza stagione