Emily in Paris 3, le foto della nuova stagione

Dopo l’annuncio del rinnovo per altre due stagioni, l’account di Emily in Paris ha mostrato le foto dei nuovi episodi in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Sono in arrivo nuove emozioni targate Emily in Paris. Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha condiviso alcuni scatti della terza stagione offrendo uno sguardo inedito sugli episodi.

emily in paris, le foto su instagram approfondimento Emily in Paris 3, Lucien Laviscount torna nel ruolo di Alfie Lily Collins tornerà a vestire i panni di Emily Cooper nella produzione che ha riscosso ottimi consensi a livello internazionale. In attesa di conoscere la data di distribuzione, la piattaforma di streaming ha voluto regalare al pubblico le immagini dei nuovi episodi con un post sul profilo Instagram della serie che conta oltre 1.800.000 follower.

approfondimento Serie TV, tutti i video La protagonista è ovviamente Emily, al suo fianco i personaggi principali, il post recita: “Il cast di Emily in Paris mostra i primi look troppo chic. Terza stagione in arrivo a breve”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix US (@netflix) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

emily in paris, il rinnovo della serie approfondimento Emily in Paris, la serie rinnovata per altre due stagioni A gennaio l’account di Netflix Italia ha annunciato il rinnovo della serie: “In Emily in Paris uno non è mai abbastanza: la serie è stata ufficialmente rinnovata per altre due stagioni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

approfondimento Emily in Paris, Lily Collins mostra il poster rovinato dai graffiti Mentre a dicembre la protagonista ha raccontato la seconda stagione della serie Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick): “Emily è arrivata a Parigi come Emily di Chicago. È ancora Emily e ama i colori, le stampe, gli stili, le trame, le forme, tutto… Ma c’è un’eleganza maggiore, un po’ parigina nei look di questa stagione”.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie