8/8 @Netflix

Spoiler Alert! Non si tratta di un vero e proprio spoiler ma, considerando come la serie non sia stata caricata su Netflix da molto tempo, meglio non rischiare. Il finale di “Emily in Paris” è aperto. Cosa accadrà al triangolo amoroso che ha accompagnato la trama in tutti gli episodi? Spazio a un sequel? Una seconda stagione è di certo nei piani di Darren Star. Si attende soltanto l’annuncio del colosso dello streaming. Nessuna notizia ufficiale ma, considerando il tipo di finale, una cancellazione rappresenterebbe una grande sorpresa.

Emily in Paris, il cast della serie tv