Luca Guadagnino è senza dubbio uno dei registi italiani più apprezzati in America. Lo dimostra il nuovo ambizioso progetto cui ha lavorato, “We Are Who We Are”. La trama si concentra sulle vite di due adolescenti americani. Questi vivono in una base militare americana nei pressi di Venezia. Per poterla gustare occorre attendere il 9 ottobre.

We Are Who We Are, il nuovo trailer della serie Sky-Hbo firmata da Luca Guadagnino