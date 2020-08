Lovecraft Country, la nuova serie tv di casa HBO prossimamente su Sky

Lovecraft Country, nuovo titolo di casa HBO tratto dall’omonimo racconto di Matt Ruff del 2016, ha debuttato il 16 agosto negli USA, e arriverà prossimamente in Italia su Sky Atlantic. La serie, 10 episodi della durata di un’ora ciascuno, segue da vicino il viaggio di Atticus Black, alla ricerca di suo padre nell’America degli anni Cinquanta – dunque ancora in piena segregazione razziale, in base alle famigerate Leggi Jim Crow – insieme all’amica Letitia e a suo zio George. Questo anomalo road trip si trasforma in poco tempo in un vero e proprio "viaggio della speranza" all’insegna della sopravvivenza…perché il terrore può essere metafisico e avere un volto mostruoso, come ben ci insegna per l’appunto H.P. Lovecraft, ma a volte ha può anche avere una natura decisamente reale e il volto dell’uomo medio…bianco e razzista, s’intende!

Lovecraft Country, chi troveremo nel cast principale

Un nome su tutti: Michael Kenneth Williams (The Wire, Boardwalk Empire), che in Lovecraft Country è il padre di Atticus, Montrose Freeman. Poi ci sono Jonathan Majors (When We Rise, The Last Black Man In San Francisco), che interpreta proprio Atticus Black; Courtney B. Vance (American Crime Story, Masters of Sex), che interpreta George Freeman, lo zio di Atticus; Jurnee Smollett (Birds of Prey, True Blood), nella serie Letitia “Leti” Lewis, grande amica di Atticus; Wunmi Mosaku (Luther, Black Mirror), nei panni di Ruby Baptiste, la sorellastra di Letitia; Aunjanue Ellis (When They See Us, Quantico), che interpreta Hippolyta Freeman, la zia di Atticus e la moglie di George; Jamie Harris (Kingdom, Magic City), nei panni dello sceriffo Eustice Hunt; Abbey Lee (Mad Max: Fury Road, Lux Æterna) nei panni di Christina Braithwhite; Jamie Chung (Once Upon a Time, The Gifted) nei panni di Ji-Ah; e Jordan Patrick Smith (Neighbours, Vikings), che interpreta William.

Lovecraft Country, chi c’è dietro le quinte

Come già anticipato, tra i produttori di Lovecraft Country troviamo Jordan Peele (Get Out, BlacKkKlansman, Us) e J.J. Abram (Lost, Westworld, Star Wars), mentre come showrunner troviamo Misha Green (già sceneggiatrice per Heroes, Sons of Anarchy e Helix, nonché creatrice della serie tv storica Underground). Tra i registi troviamo Yann Demange (Dead Set, Secret Diary Of A Call Girl), dietro la macchina da presa del primo episodio, e Daniel Sackheim (Game of Thrones, True Detective); tra i produttori ci sono Ben Stephenson e Bill Carraro. La serie è realizzata da Bad Robot Productions e Monkeypaw Productions, in collaborazione con Warner Bros. Television.