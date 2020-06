Billions 5, il trailer della nuova stagione della serie tv

Su Sky Atlantic è in arrivo la prima parte (i primi sette episodi, per la precisione) della quinta stagione di Billions. L'appuntamento è per mercoledì 24 giugno: ed è subito di nuovo Chuck VS Axe

Billions 5, cosa ci aspetta nella nuova stagione E' di nuovo Chuck Rhoades VS Bobby Axelrod, ma in realtà è un po' tutti contro tutti, perché nella mischia ci sono anche altri volti noti ai fan della serie, come Wendy Rhoades, Taylor Mason, Mike "Wags" Wagner, Kate Sacker, Charles Rhoades Senior, Dollar Bill, e chi più ne ha più ne metta! La quinta stagione di Billions, in onda su Sky Atlantic da mercoledì 24 giugno alle 21.15, segna un nuovo capitolo dell'eterna lotta tra Damian Lewis (Axe) e Paul Giamatti (Chuck), mattatori incontrastati della serie tv targata Showtime. Attorno a loro, una serie di personaggi che, volenti o nolenti, sono coinvolti in questo epico scontro dall'esito incerto e mutevole. Al diavolo la morale e l'etica, al diavolo la fedeltà agli ideali (e alle persone): in Billions l'unica cosa che conta è il potere.

Billions 5, il cast principale e le new entry approfondimento Billions 5, la trama della nuova stagione della serie tv Paul Giamatti torna ovviamente a vestire i panni di Chuck Rhoades, attualmente Procuratore Generale dello Stato di New York. Nel finale della quarta stagione, Chuck ha "reclutato" Taylor per tentare nuovamente di lanciarsi contro Axe: riuscirà a incastrarlo una volta per tutte? Damian Lewis torna invece a vestire i panni di Bobby "Axe" Axelrod, in lotta in questa nuova stagione non solo, di nuovo, contro la sua nemesi, Chuck Rhoades, ma anche contro un collega, l'influente Michael Thomas Aquinius Prince (Corey Stoll). Ne vedremo delle belle!

approfondimento Billions 5, le foto della nuova stagione della serie tv Maggie Siff sarà nuovamente l'affascinante Wendy Rhoades, la life coach che tutti vorremmo! In questa stagione, Wendy sarà un po' meno divisa tra Chuck e Axe e un po' più concentrata su sé stessa. Sempre delicato il rapporto con Taylor, con cui comunque si ritroverà a collaborare. Asia Kate Dillon torna a vestire i panni - ovviamente gender neutral! - di Taylor Mason. Dopo quanto accaduto nel finale della quarta stagione, Taylor è stat* costrett* a "tornare all'ovile", cioè alla Axe Capital. Chuck si aspetta il suo aiuto per distruggere Axe, ma Taylor non sembra interessat* a questa guerra: riuscirà a navigare queste pericolose acque?