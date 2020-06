Su Sky Atlantic è in arrivo la quinta, attesissima stagione di Billions. I primi sette episodi (la produzione si è dovuta temporaneamente fermare causa emergenza legata al coronavirus) andranno in onda a partire da mercoledì 24 giugno (e saranno ovviamente disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV)

La quinta stagione di Billions , in onda su Sky Atlantic da mercoledì 24 giugno alle 21.15 , segna un nuovo capitolo dell'eterna lotta tra Damian Lewis (Axe) e Paul Giamatti (Chuck), mattatori incontrastati della serie tv targata Showtime. Attorno a loro, una serie di personaggi che, volenti o nolenti, sono coinvolti in questo epico scontro dall'esito incerto e mutevole. Al diavolo la morale e l'etica, al diavolo la fedeltà agli ideali (e alle persone): in Billions l'unica cosa che conta è il potere, l'importante è vincere e schiacciare l'avversario. Possibilmente per sempre!

Billions 5, cosa succederà nei nuovi episodi

E' di nuovo Chuck Rhoades VS Bobby Axelrod. Dopo una tregua che non poteva durare, i due protagonisti di Billions si ritrovano nuovamente uno contro l’altro. Non che noi spettatori non lo sapessimo: nel finale della quarta stagione, Rhoades, infatti, decide di graziare Taylor solo per avere qualcuno interno alla Axe Capital che gli fornirà preziose informazioni per incastrare e togliere una volta per tutte dalla circolazione Axelrod, che vuole di più, sempre di più, e ovviamente non si fermerà davanti a niente e a nessuno per raggiungere i propri obiettivi.

Taylor, costrett* a tornare all’ovile suo malgrado, si troverà dunque tra due fuochi, e dovrà stare ben attent* a non scottarsi. Soprattutto, dovrà stare attent* a tenere non solo in vita, ma anche in buona salute, la sua società, che si trova in un momento alquanto delicato della sua breve ma già intensa esistenza.

Mentre i due uomini della sua vita ricominciano a farsi la guerra, Wendy, finalmente, sarà meno divisa tra loro e più concentrata su sé stessa e sulle sue aspirazioni. Soprattutto, sarà coinvolta con Taylor in un progetto molto interessante e dal gran potenziale…ma siamo sicuri che riusciranno a collaborare senza ripensare al passato e ai colpi bassi inferti e subiti?

La quinta stagione di Billions vede l'ingresso di alcuni nuovi personaggi ricorrenti: Corey Stoll nei panni di Michael Thomas Aquinius Prince, un businessman contro cui Axe si troverà a scontrarsi all’ultimo sangue; Julianna Margulies nei panni di Catherine Brant, un'influente professoressa di sociologia in qualche modo coinvolta con Chuck; e Roma Maffia in quelli di Mary Ann Gramm, il Procuratore Distrettuale di Manhattan, una donna tutta d’un pezzo che darà del filo da torcere a Rhoades.